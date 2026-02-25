Con trai bầu Hiển ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội

Chiều 25.2, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt các ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị ẢNH: KHẮC HIẾU

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, Ủy ban Bầu cử thành phố đã công bố danh sách chính thức các ứng viên sau ba vòng hiệp thương dân chủ, công khai, minh bạch.

Tổng cộng có 54 người ứng cử ĐBQH, trong đó 39 người do Hà Nội giới thiệu, và 205 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Theo thống kê, đối với HĐND TP.Hà Nội, trong 205 ứng viên có 149 người có trình độ sau đại học (60,1%), 107 nữ ứng viên (43,1%), 84 người dưới 40 tuổi, 34 người ngoài Đảng và 50 người tái cử.

Bà Phùng Thị Hồng Hà cho rằng hội nghị không chỉ là buổi gặp mặt mà còn là diễn đàn cập nhật thông tin phát triển kinh tế - xã hội, định hướng chiến lược của Thủ đô, qua đó giúp ứng viên xây dựng nội dung vận động bầu cử sát thực tiễn. Bà cũng lưu ý, vận động bầu cử không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm chính trị to lớn trước Đảng và nhân dân.

Do đó, các ứng viên cần tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; thực hiện vận động bầu cử một cách dân chủ, bình đẳng, lành mạnh và đúng mực; không phô trương hình thức, không hứa hẹn vượt thẩm quyền, không làm ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức, cá nhân khác; giữ gìn đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau giữa các ứng cử viên, hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân.

"Thông qua tiếp xúc, cử tri ứng cử được hiểu hơn đời sống thực tiễn, những băn khoăn, kỳ vọng và mong muốn của người dân. Đó chính là hành trang quan trọng nếu sau này được bầu làm đại biểu", bà Hà nói.

Ông Đỗ Vinh Quang tham dự hội nghị chiều 25.2 ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo Quyết định số 50/QĐ-UBBC của Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội, toàn thành phố có 205 ứng viên tại 31 đơn vị bầu cử để lựa chọn 125 đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới.

Trong đó, ông Đỗ Vinh Quang (31 tuổi; cư trú tại P.Cửa Nam, Hà Nội) ứng cử tại đơn vị bầu cử số 30, gồm các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng và Quang Minh. Đơn vị này có 7 ứng viên, dự kiến bầu 4 đại biểu.

Ông Đỗ Vinh Quang là con trai thứ 2 của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), nhà sáng lập T&T Group, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Ông Quang có trình độ thạc sĩ quản trị tài chính.

Ông Quang hiện là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc T&T Group, đồng thời giữ vai trò Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà Nội.

Song song đó, ông Quang hiện đảm nhiệm vị trí quản lý tại nhiều doanh nghiệp như: Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội - HanoiFC (từ 2019), Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines (từ 2025)…