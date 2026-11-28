Cristiano Ronaldo Jr đã ăn mừng theo phong cách bố của mình

Trong trận đấu của đội U.17 Al Nassr, Cristiano Ronaldo Jr ghi cú đúp với bàn mở tỷ số ở phút 14 và một pha làm bàn bằng sút phạt trực tiếp ở phút 42. Sau các bàn thắng này, Ronaldo Jr, 16 tuổi, đều ăn mừng theo phong cách mới nhất của người bố nổi tiếng của mình, đó là đưa ký hiệu "1.000 bàn thắng".

Cristiano Ronaldo Jr sắp thi đấu cùng bố của mình ở đội 1 Al Nassr. Trong ảnh, Ronaldo Jr khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha gần đây Ảnh: Reuters

Ronaldo hiện đã ghi bàn thứ 987 trong sự nghiệp từ chấm 11 m trong trận Al Nassr đánh bại Al Sadd với tỷ số 2-1 tại AFC Champions League Elite ngày 25.11.

Danh thủ 41 tuổi này chỉ còn cách 13 bàn nữa sẽ đạt cột mốc lịch sử ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Đánh dấu cột mốc sắp đạt được này, Ronaldo trong thời gian gần đây thường xuyên ăn mừng các bàn thắng ngoài động tác "siu" quen thuộc, anh còn đưa ký hiệu "1.000 bàn thắng" để nói về mục tiêu của mình.

Ronaldo Jr cũng ăn mừng theo phong cách tương tự, như một cách ủng hộ bố của mình. Ronaldo Jr hiện đã bắt đầu bước vào sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Con trai của Ronaldo gần đây cũng được gọi lên đội tuyển U.17 Bồ Đào Nha thi đấu tại vòng loại giải U.17 châu Âu.

Ronaldo Jr chơi ở vị trí tiền đạo cánh và đang thuộc biên chế đội trẻ tại CLB Al Nassr, nơi người bố nổi tiếng của mình là danh thủ Ronaldo (41 tuổi) đang thi đấu. Ronaldo Jr cũng đã được triệu tập thi đấu ở các đội U.15 và U.16 Bồ Đào Nha trước đây, được các đồng đội đặt biệt danh là "Cristianinho", theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Ronaldo đã ghi bàn thứ 987 trong sự nghiệp, sắp toại nguyện thi đấu cùng con trai ở CLB Al Nassr Ảnh: Reuters

Cha con Ronaldo sắp thi đấu cùng nhau tại Al Nassr

MARCA cũng cho biết, sau khi vừa ghi cú đúp cho U.17 Al Nassr trong gặp Al Ittihad, từ khóa "Cristianinho" liên quan tới Ronaldo Jr trên mạng xã hội đã được nhiều người tìm hiểu và tăng lên chóng mặt.

Trong khi đó, theo các nguồn tin từ báo chí Ả Rập Xê Út, CLB Al Nassr đang có kế hoạch đưa Ronaldo Jr lên đội 1 thi đấu từ đầu năm 2027. Qua đó, nhằm thuyết phục Ronaldo ký hợp đồng gia hạn thêm ít nhất 1 hoặc 2 mùa nữa để thi đấu cùng cậu con trai lớn của mình tại giải Saudi Pro League.

Al Nassr đẩy nhanh quá trình này cũng vì lý do Ronaldo và con trai không còn cơ hội thi đấu cùng nhau ở đội tuyển Bồ Đào Nha, sau khi danh thủ 41 tuổi đã tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế hồi đầu tháng 11 vừa qua.

Hợp đồng của Ronaldo với Al Nassr sẽ hết hạn sau mùa giải 2026 - 2027 khép lại. Với việc Al Nassr sắp đưa Ronaldo Jr lên đội 1 thi đấu, có thể thuyết phục danh thủ này đồng ý gia hạn và tiếp tục thi đấu cạnh con trai của mình, thay vì giữ ý định giải nghệ vào cuối mùa như các dự đoán gần đây.