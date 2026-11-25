Ronaldo chê trọng tài "không thấy đường"

Ronaldo ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Al Nassr ngay phút thứ 13 trận đấu. Đội khách Al Sadd của Qatar cân bằng tỷ số 1-1 phút 22. Đầu hiệp 2 ở phút 52, tiền đạo Joao Felix ghi bàn thắng tuyệt đẹp khi thực hiện cú sút theo kiểu "xe đạp chổng ngược" ấn định tỷ số thắng 2-1 cho Al Nassr.

Ronaldo đã ghi bàn thứ 987 trong sự nghiệp Ảnh: Reuters

Trận thắng giúp Al Nassr vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng AFC Champions League Elite khu vực Tây Á, và chắc suất vào thẳng vòng 16 đội. Al Nassr cũng tìm lại niềm vui chiến thắng sau trận thua đau trước Al Ahli với tỷ số 1-3, trong trận derby kịch tính tại Saudi Pro League ngày 21.11.

Với Ronaldo, đây là trận thứ hai liên tiếp anh ghi bàn, để tiếp tục tiến gần hơn cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, hiện chỉ còn 13 bàn.

Ronaldo đã có thể thu hẹp khoảng cách này ngay trong trận đấu với Al Sadd. Sau khi ghi bàn mở tỷ số, danh thủ 41 tuổi người Bồ Đào Nha có thêm cơ hội ghi bàn thứ hai trong trận. Tuy nhiên, trong một tình huống bị phạm lỗi có thể dẫn đến quả phạt đền thứ hai, Ronaldo đã bị trọng tài từ chối.

Ở tình huống này, Ronaldo bị trọng tài biên báo lỗi đã ở vị trí việt vị, còn trọng tài chính cho rằng vị trí phạm lỗi ở ngoài vòng cấm. Cuối cùng pha bóng không được xử phạt.

Ronaldo vì vậy bực tức có phản ứng và thực hiện hành động ám chỉ trọng tài biên "không thấy đường" nhưng phất cờ báo việt vị. Hành động này của Ronaldo có thể bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử phạt, với khả năng lớn nhất là bị phạt tiền, theo báo chí Ả Rập Xê Út.

Sau trận đấu với Al Sadd, Ronaldo và Al Nassr sẽ quay lại đấu trường trong nước để tìm cơ hội cải thiện vị trí thứ ba của mình hiện nay trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, với trận gặp Al Hazm trên sân khách ngày 28.11 tới.

Messi không thể cứu Inter Miami trận ra quân vòng 1 play-off MLS Cup quá thảm họa trên sân nhà Ảnh: Reuters

Messi chỉ bị phạt tiền, vẫn thi đấu trận "sống còn" của Inter Miami

Theo nhà báo Jose Armando của Deporte Total USA, Messi đang bị ban tổ chức MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) xem xét để phạt nguội sau vụ ném bóng vào mặt cầu thủ Gonzalo Tapia trong trận Inter Miami thua Columbus Crew với tỷ số 0-3 ngày 22.11.

Tuy nhiên, nhiều khả năng danh thủ 39 tuổi người Argentina này chỉ bị phạt tiền, và vẫn đủ điều kiện thi đấu trận thứ hai khi Inter Miami gặp lại Columbus Crew lúc 8 giờ ngày 28.11.

Messi chỉ bị phạt thẻ vàng khi ném bóng vào mặt cầu thủ Tapia, do bị cản trở trong lúc thực hiện quả ném biên nhanh. Messi có tình tiết giảm nhẹ không bị phạt thẻ đỏ, vì trọng tài cho rằng anh không có hành vi bạo lực và lực ném bóng nhẹ. Ngoài ra, trước khi ném bóng vào Tapia, Messi đã 2 lần đưa bóng gần sát mặt cầu thủ này để báo hiệu một quả ném biên, nhưng liên tục bị cản trở.

Việc có mặt Messi ở trận tái đấu với Columbus Crew trên sân khách, đã giúp Inter Miami có triển vọng giành lại chiến thắng để cân bằng kết quả sau 2 trận và thắp hy vọng tiến vào vòng tiếp theo ở giai đoạn play-off MLS Cup.