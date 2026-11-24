Ma Rốc phẫn nộ với quyết định của CAS

CAS đã ra phán quyết "trả lại" chức vô địch AFCON 2025 cho Senegal, qua đó đảo ngược quyết định trước đó của CAF vào tháng 3, và giữ nguyên kết quả thực tế trên sân: chiến thắng thuộc về đội tuyển Senegal trước Ma Rốc với tỷ số 1-0.

Phán quyết này từ CAS đã khiến Ma Rốc - đội bóng mà theo thông tin trên tờ MARCA (Tây Ban Nha) vào hôm qua (23.11) đã "chắc chắn đến 99,9%" về một kết quả có lợi cho mình - cảm thấy vô cùng tức giận. Rốt cuộc, thực tế lại không diễn ra như họ mong đợi, tờ MARCA cho biết thêm.

CAS ra phán quyết, đội tuyển Senegal được giữ lại chức vô địch Cúp châu Phi 2025 Ảnh: Reuters

"Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) đối với Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) và Liên đoàn Bóng đá Ma Rốc (FRMF), liên quan đến trận chung kết Cúp châu Phi (AFCON) 2025 tại Ma Rốc.

Quyết định trước đó của Hội đồng Kháng cáo CAF đã bị hủy bỏ, và quyết định của Hội đồng Kỷ luật CAF được khôi phục. Theo đó, kết quả cuối cùng của trận chung kết AFCON 2025 được xác nhận là chiến thắng 1-0 nghiêng về phía Senegal", thông báo của CAS tối 24.11 (giờ Việt Nam) cho biết.

Cần nhắc lại rằng vào giữa tháng 3 năm nay, CAF đã tước danh hiệu của Senegal - chức vô địch mà họ giành được trong trận chung kết hồi tháng 1 nhờ bàn thắng ở hiệp phụ của cầu thủ Pape Gueye ghi.

FRMF sau đó đã đệ đơn khiếu nại, cáo buộc rằng các cầu thủ "Những chú sư tử Teranga" (biệt danh của đội tuyển Senegal) đã tự ý rời khỏi sân trong hiệp phụ, sau khi trọng tài quyết định cho Ma Rốc hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi.

Sau quãng thời gian gián đoạn 15 phút do đội tuyển Senegal rời sân, cầu thủ Brahim Diaz của Ma Rốc đã thực hiện cú sút phạt đền theo kiểu "Panenka" nhưng không thành công, và cuối cùng Senegal là đội giành chiến thắng chung cuộc.

Điều 82 trong quy định của AFCON nêu rõ: "Nếu vì bất kỳ lý do gì, một đội bóng từ chối thi đấu hoặc rời khỏi sân trước khi trận đấu kết thúc theo quy định mà không có sự cho phép của trọng tài, đội đó sẽ bị coi là thua cuộc và bị loại khỏi giải đấu đang diễn ra".

Dựa trên điều khoản này, CAF trước đó đã tự động hủy bỏ kết quả trận đấu và xử thắng 3-0 nghiêng về phía Ma Rốc vào tháng 3 vừa qua. Giờ đây, CAS đã đảo ngược quyết định trên, đưa ra phán quyết có lợi cho Senegal.

Sau quyết định của CAF hồi tháng 3, đội tuyển Senegal và FSF quyết không trao trả cúp vô địch, họ kháng cáo ra CAS để đòi công bằng và đã thành công.

MARCA cho biết: "Sau quyết định xử thua 0-3 được đưa ra tại phòng họp, phía Senegal - như dự đoán - đã đệ trình các lập luận nhằm bảo vệ danh hiệu của mình và gửi đơn kháng cáo lên CAS. FSF tuyên bố: "Đây là điều bất công, chưa từng có tiền lệ và không thể chấp nhận được". Hiện tại, CAS đã đưa ra phán quyết có lợi cho Senegal.

Trong vài tháng qua, CAS đã xem xét vụ việc và xác định rằng việc rời khỏi sân thi đấu không phải là cơ sở pháp lý để trao danh hiệu cho đội tuyển Ma Rốc; do đó, Senegal vẫn giữ vững ngôi vô địch mà họ đã giành được trên sân cỏ.

Tuy nhiên, những tranh cãi xung quanh giải đấu năm 2025 này hứa hẹn sẽ còn tiếp diễn, khi phía Ma Rốc chắc chắn sẽ còn khiếu kiện, theo MARCA.