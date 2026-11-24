Thảm họa cho HLV Pochettino

Liverpool từng thắng M.U với tỷ số đậm hơn. Nhưng có lẽ chưa bao giờ họ thắng kình địch trong trận derby nước Anh một cách dễ dàng như trận đấu cuối tuần qua ở giải Ngoại hạng. Muốn nói trận đấu ra mắt của tân HLV M.U Mauricio Pochettino là ác mộng hay thảm họa đều được. Nhưng cần khẳng định: đáng lẽ thất bại của thầy trò Pochettino còn phải nặng nề hơn nhiều. Liverpool tạo ra đến 9 cơ hội tốt, theo thống kê của hãng Opta. Kỷ lục - xấu hổ cho M.U và đáng tự hào cho Liverpool - cứ liên tiếp xuất hiện. Phút thứ 8, Leny Yoro trở thành cầu thủ M.U bị đuổi sớm nhất xưa nay trong một trận đấu ở giải Ngoại hạng. Dominik Szoboszlai mở tỷ số từ pha sút phạt trực tiếp, dễ như đá phạt đền, nhờ khoảng trống lớn đến mức khó hiểu trong hàng rào phòng ngự của M.U. Chỉ 3 phút sau, Rio Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ nhất từng tham gia vào khâu ghi bàn trong trận derby nước Anh (chuyền bóng cho Florian Wirtz nâng tỷ số lên 2-0). Chưa bao giờ Liverpool dẫn trước 2 bàn sớm như vậy khi gặp M.U ở giải Ngoại hạng. Rồi Ngumoha lại phá kỷ lục của Michael Owen, trở thành cầu thủ Liverpool trẻ nhất từng ghi bàn vào lưới M.U.

M.U (trái) tiếp tục bám rễ ở khu vực rớt hạng sau trận thua đậm Liverpool ẢNH: AP

Khi M.U đã bị dẫn 2 bàn tại sân Anfield và mất 1 cầu thủ chỉ trong 13 phút đầu, câu hỏi duy nhất còn lại chỉ là cuối cùng họ sẽ thua ở tỷ số nào - với đáp án hoàn toàn ngẫu nhiên, không còn gì để bàn về chuyên môn nữa. Chứ nếu câu nệ vấn đề chuyên môn, thì như đã nêu, M.U đáng lẽ phải thua đậm hơn tỷ số của môn quần vợt. Vẫn như mọi khi, các hậu vệ Lisandro Martinez, Yoro hoặc Diogo Dalot (M.U) dễ dàng để cho đối thủ qua mặt bất cứ lúc nào. Khác biệt duy nhất: trận này có sự xuất hiện của Matthijs de Ligt trong hàng thủ M.U (thay chỗ Harry Maguire). Lần đầu tiên trong 1 năm, De Ligt được đá chính. Đấy là quyết định đáng lưu ý của HLV Pochettino trong lần đầu dẫn dắt M.U. Buồn thay, đấy lại là một sai lầm: chính De Ligt "tặng" cho Liverpool cơ hội lớn đầu tiên khi anh không phán đoán được đường bóng và để sổng Alexander Isak.

Đồng loạt bỏ lỡ cơ hội

Tóm lại không có phép lạ nào cho M.U khi "đội bóng không thể huấn luyện" này bắt đầu hành trình mới dưới tay HLV Pochettino. "Quỷ đỏ" tiếp tục bám rễ ở khu vực rớt hạng (vị trí thứ 19). Pochettino chính là HLV đầu tiên của M.U trong 100 năm thua đến 4 bàn ở trận đấu ra mắt. M.U đang là đội thủng lưới nhiều nhất ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (tổng cộng là 34 bàn tính chung mọi giải).

Ở thái cực ngược lại, Liverpool không chỉ thắng đậm mà còn là đội duy nhất trong tốp 4 lấy trọn 3 điểm ở vòng 11. Khi Manchester City chỉ hòa Fulham 1-1 ngay tại sân nhà ở trận đấu sớm của vòng này, ai cũng cho rằng đấy là cơ hội tốt để đội đầu bảng Arsenal và "chú ngựa ô" Brighton (nhì bảng) bứt xa. Nào ngờ Arsenal cũng chỉ hòa 2-2 trên sân Newcastle, còn Brighton thậm chí thua Hull 0-2. Kịch tính: Oli McBurnie ghi cả 2 bàn cho Hull, đều trong những phút bù giờ, ngay sau khi cầu thủ Joao Costinha của Brighton lĩnh thẻ đỏ ở phút 89. Chelsea của HLV Xabi Alonso - mà người ta gọi là đội bóng "thất thường một cách ổn định" - thua Leeds đến 1-4 ngay tại sân nhà. Aston Villa cũng chỉ hòa 0-0 tại sân nhà với Sunderland.

Như vậy, chỉ có một trong năm đại diện Anh chuẩn bị bước vào loạt trận giữa tuần này tại Champions League, với sự hưng phấn vừa thắng ở giải VĐQG, đó là Liverpool. Sau nửa hành trình ở giai đoạn "league", Anh có đến 4 đại diện đang đứng trong tốp 8 ở Champions League, tức khu vực có vé vào thẳng vòng 16 đội. Ngoài Liverpool, 3 đội còn lại là Arsenal, Manchester City, Aston Villa. Riêng M.U hiện đứng tận vị trí thứ 17 ở Champions League.

Tình trạng các đại gia đồng loạt mất điểm ở giải Ngoại hạng cuối tuần qua dẫn đến nhận định về một loạt trận khó khăn cho bóng đá Anh ở Champions League tuần này. Các đội Aston Villa, Liverpool, M.U đều phải làm khách (trên sân Galatasaray, Brugge, Sporting Lisbon). Arsenal và Manchester City sẽ đá trên sân nhà, nhưng đều gặp đối thủ đáng gờm (Borussia Dortmund và Napoli).