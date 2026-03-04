Aston Villa và Chelsea đại chiến vì Champions League

C HELSEA VÀ CHUỖI TRẬN "NẶNG KÝ" NHẤT GIẢI

Trong 11 vòng đấu cuối cùng, Chelsea phải gặp đủ 5 đội đang đứng trên họ trong bảng xếp hạng. Chuỗi trận quá nặng nề này đã bắt đầu từ vòng đấu cuối tuần qua, khi Chelsea thua Arsenal. Bây giờ, đội bóng của HLV Liam Rosenior lại phải làm khách trên sân Aston Villa. Sau trận này, Chelsea sẽ gặp cả hai đội bóng thành Manchester chỉ trong 4 vòng sắp tới, rồi Liverpool sau đó không lâu. Đấy là chưa kể Newcastle và Tottenham - các đối thủ hiện không có vị thứ cao nhưng cũng được liệt vào hàng danh tiếng trong làng bóng Anh, đang góp mặt ở Champions League.

Ngoài chuyện đối đầu với lịch thi đấu khủng khiếp, vấn đề đáng bàn tiếp theo của Chelsea là tình trạng kỷ luật quá kém. Pedro Neto và Wesley Fofana liên tiếp lãnh thẻ đỏ trong 2 vòng đấu gần đây nhất. Từ thủ môn Robert Sanchez đến các "chiến tướng" như Marc Cucurella, Moises Caicedo, Joao Pedro... ai cũng có tên trong danh sách cầu thủ bị đuổi. Trevoh Chabolah vừa ghi bàn ở trận trước thì lãnh thẻ đỏ ở trận sau. Tổng cộng đã có 7 chiếc thẻ đỏ cho Chelsea ở giải Ngoại hạng mùa này, 9 chiếc tính chung mọi giải. Kỷ lục về số lần lãnh thẻ đỏ trong một mùa bóng ở Ngoại hạng Anh xưa nay cũng chỉ là 9 lần cho một đội bóng. Riêng mùa này, ngoài Everton (4 chiếc) thì 18 đội Ngoại hạng Anh còn lại đều lãnh thẻ đỏ ít hơn một nửa so với Chelsea.

Chelsea rất cần một chiến thắng ảnh: AFP

Điều đáng nói là các cầu thủ Chelsea có "thói quen" ăn thẻ khá sớm, nên để lại hậu quả rõ ràng. Trong 7 lần lãnh thẻ đỏ ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, có đến 5 lần Chelsea thủng lưới trong hoàn cảnh chỉ còn 10 người. Mới đây nhất là các trận gặp Burnley (mất người ở phút 72, đối phương gỡ hòa 1-1 ở phút phút 90+3) hoặc thua Fulham 1-2 (các bàn thua đều diễn ra sau khi Chelsea mất người). Giới chuyên môn rất dễ "việt vị" khi bàn về sức mạnh của Chelsea, để rồi dự đoán sụp đổ khi mọi chuyện trên sân thay đổi vì chiếc thẻ đỏ trong trận.

A STON V ILLA SA SÚT KHÔNG PHANH

Dù sao đi nữa, Aston Villa còn khó đoán hơn Chelsea, bởi phong độ của đội này thay đổi rất kỳ lạ. Chưa bao giờ có một đội bóng khởi đầu bằng 5 trận liên tiếp không thắng, để rồi lại thắng liền 4 trận ngay sau đó, như Aston Villa đầu mùa bóng này.

Từ nhóm rớt hạng, Aston Villa tiến thẳng lên nhóm có vé dự Champions League, thậm chí có thể dòm ngó ngôi đầu bảng của Arsenal, khi họ thắng ở 12 trong 13 vòng. Arsenal, Manchester City, M.U, Chelsea đều là "bại tướng" của Aston Villa trong chuỗi trận ấy. Vậy mà bây giờ, Aston Villa lại chỉ thắng 3 trong 10 vòng gần nhất, rớt xuống dưới cả M.U trong bảng xếp hạng, đối diện nguy cơ bị cả Liverpool lẫn Chelsea qua mặt.

Nếu Aston Villa lấy trọn 3 điểm trong cuộc quyết đấu lúc rạng sáng mai (2 giờ 30 ngày 5.3), đây sẽ là lần đầu tiên trong 36 năm, đội này làm được "cú đúp" trước Chelsea ở Ngoại hạng Anh. Nhưng nếu thua, Aston Villa sẽ có nguy cơ kết thúc mùa bóng bên ngoài "tốp 5", bởi phong độ của họ đang đi xuống đúng vào giai đoạn quyết định. Cần nhớ: Aston Villa vừa thua Wolverhampton 0-2 ngay cuối tuần trước. Đấy là kết quả vô cùng bất ngờ, bởi Wolverhampton chỉ là đội chót bảng, coi như chắc chắn rớt hạng, chỉ mới thắng đúng 1 trận trước khi gặp Aston Villa.

Máy tính của hãng Opta dự đoán Aston Villa nhỉnh hơn (có 44% xác suất chiến thắng). Nhưng bất kể kết quả nào xảy ra trong "trận đấu 6 điểm" Aston Villa - Chelsea, thì đội hưởng lợi vẫn là M.U, đội vừa vươn đến cột mốc mới dưới tay HLV Michael Carrick (lần đầu tiên lọt vào "top 3"). Cả M.U (làm khách trên sân Newcastle) lẫn 2 đội đang tranh ngôi vô địch là Arsenal (làm khách trên sân Brighton) và Manchester City (tiếp Nottingham Forest) đều thi đấu lúc rạng sáng mai. Ưu điểm quan trọng của M.U từ nay đến cuối mùa bóng là họ chỉ phải tập trung toàn lực vào giải Ngoại hạng Anh, trong khi các đối thủ của họ đều phải quyết đấu ở các trận địa Champions League, Europa League, liên tục trong 2 tuần lễ sắp tới (đấy là chưa kể cúp FA).