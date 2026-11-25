PSG - AS R OMA: CƠ HỘI GÂY BẤT NGỜ LỚN

Trong trận PSG tiếp AS Roma (lúc 3 giờ ngày 26.11), đội khách chỉ đang đứng ở khu vực giữa bảng và bị cho là yếu hơn hẳn so với nhà ĐKVĐ Champions League, hiện đang dẫn đầu sau 4 trận thắng tuyệt đối. Tuy nhiên, AS Roma có vẻ mạnh hơn so với sự thể hiện của kết quả thi đấu.

Ở trận thua 2-3 trên sân M.U trong loạt trận vừa qua, Roma dẫn trước 2 bàn chỉ sau 18 phút đầu, nhưng họ bất ngờ thủng lưới 2 bàn trong 7 phút chót. Trước đó, Roma cũng từng dẫn đến 3-1, nhưng lại thua ngược 3-4 khi gặp Real Madrid, vì thủng lưới 3 bàn trong 8 phút chót. Đại diện Serie A chỉ có thể tự trách mình khi lãng phí đến 6 điểm tưởng đã nằm gọn trong tay ở hai trận vô cùng quan trọng. Nhưng đấy rõ ràng là một Roma có khả năng làm nên chuyện, chứ họ không yếu như người ta tưởng. Đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini hiện đang giữ ngôi nhì bảng Serie A.

Đặc điểm của PSG hoàn toàn ngược lại: mạnh đến mức độ hoàn hảo nếu chỉ nhìn vào kết quả thi đấu. Nhưng đây là lúc người ta bắt đầu xem kỹ PSG để kiểm chứng sức mạnh của nhà vô địch.

PSG phải giải bài toán vắng Kvaratskhelia ảnh: AFP

PSG ghi đến 20 bàn trong 4 trận thắng vừa qua. Có hai trận thắng bằng "tỷ số của môn quần vợt". Ở hai trận thắng còn lại, tỷ số đều là 4-2, trước Barcelona và Man.City. Mới đây, PSG chỉ mất 16 phút 2 giây (một kỷ lục) để dẫn trước 4-0 khi làm khách trên sân Villarreal.

Vấn đề là PSG vừa mất đến 2 ngôi sao trên hàng tấn công: Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia đều phải nghỉ đến cuối mùa vì chấn thương. Người ta đồn rằng PSG đang muốn mua lại ngôi sao Vinicius Junior từ Real Madrid trong đợt chuyển nhượng giữa mùa. Đấy là tin đồn quá giật gân. Nhưng chính vì thế càng thấy rõ tầm quan trọng của việc phải tìm người thay chỗ Kvaratskhelia và Doue. Trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng 2026 vừa qua, Kvaratskhelia là cầu thủ PSG được chấm điểm cao nhất. Anh cũng chính là Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League mùa trước.

Một Roma "mạnh ngầm" có đủ khả năng gây bất ngờ lớn trên sân một PSG quá mạnh nhưng đang mất hai ngôi sao?

S PORTING - M.U: T HẦY TRÒ P OCHETTINO GƯỢNG DẬY HAY GỤC HẲN?

Màn ra mắt của tân HLV Mauricio Pochettino tại M.U thật là thảm hại khi thua Liverpool đến 0-4 ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Tính tổng cộng ở mọi giải đấu mùa này, M.U đã thủng lưới đến 34 bàn trong 16 trận - nhiều nhất trong toàn bộ 5 giải VĐQG lớn. Ai cũng muốn ghi thật nhiều bàn khi gặp đội M.U này. Thậm chí đối phương không cần quá nhiều nỗ lực. Cảm giác khi xem các hậu vệ như Lisandro Martinez, Leny Yoro hoặc Diogo Dalot chơi bóng là trước sau gì cũng có ít nhất một người trong số họ tặng cho đối thủ cơ hội ghi bàn.

Dĩ nhiên HLV Pochettino đang rất khao khát vực dậy M.U, ít ra là khôi phục niềm tin trong trận gặp Sporting Lisbon trước mắt. Đây là HLV giỏi, nhưng chất lượng cầu thủ trong tay ông hiện quá thấp. Và xem ra nhiệm vụ quan trọng nhất của Pochettino từ nay đến cuối mùa bóng chỉ là cứu M.U thoát khỏi nguy cơ rớt hạng. Thực tế này hơi phũ phàng, nhưng chính Pochettino đã thừa nhận. Còn ở Champions League, cứ thắng thì tốt - thế thôi!

Sporting là đội chưa bao giờ vươn được lên hàng ngũ đại gia trong làng bóng châu Âu, nhưng lại thường xuyên thành công xét ở đẳng cấp của họ. Mùa trước, đội này vào đến tứ kết rồi mới dừng chân trước Arsenal với tỷ số tối thiểu. Họ cũng từng thắng Man.City hoặc PSG trong 2 mùa bóng vừa qua ở Champions League. Mùa này, chỉ có 3 đội hiện đang hơn Sporting (9 điểm sau 4 trận) về điểm số ở Champions League: PSG, Real Madrid và Arsenal.

Giống M.U, Sporting cũng vừa thay HLV. Tiếp quản chiếc ghế do HLV Rui Borges để lại, Paulo Fonseca chỉ mới cầm quân 2 trận (toàn thắng). Bây giờ, ông đang chuẩn bị cho trận đầu tiên ở Champions League. Mọi kết quả đều có thể xuất hiện. Nhưng xem ra khả năng Sporting tiếp tục "vùi dập" M.U là không nhỏ.