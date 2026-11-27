Tevez quyết tâm để Messi và Ronaldo về cùng một đội

Ngày 27.11, cựu tiền đạo Tevez đã đăng tải thông tin Messi đã đồng ý tham gia trận đấu vinh danh anh vào ngày 20.12 trên sân La Bombonera ở Buenos Aires, Argentina.

Danh sách các danh thủ góp mặt ở trận đấu này, ngoài Messi còn có Juan Roman Riquelme, Rio Ferdinand, Sergio Aguero, Martin Palermo, Gianluigi Buffon, Leandro Paredes, Rolando Schiavi và Nicolas Burdisso. Hiện còn chờ sự đồng ý của Ronaldo, Wayne Rooney, Javier Mascherano và Franco Colapinto.

Messi đã đồng ý tham gia trận đấu vinh danh Carlos Tevez Ảnh: Reuters

Đây là những danh thủ đã từng gắn bó với Tevez khi còn thi đấu ở đội tuyển Argentina và các CLB hàng đầu như Boca Juniors, M.U, Man City và Juventus… Trong đó, 2 danh thủ Messi và Ronaldo là những người được Tevez nỗ lực thuyết phục tham dự.

Messi hiện đã nhận lời sau khi lịch thi đấu cuối năm cùng CLB Inter Miami chỉ còn ở các trận tại MLS Cup (kết thúc ngày 18.12). Trong khi Ronaldo chưa nhận lời, nhưng Tevez cho biết, anh vẫn đang thuyết phục biểu tượng người Bồ Đào Nha này tham gia cùng mình, theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

"Messi sẽ thi đấu, Riquelme cũng vậy", Tevez cho biết. Tuy nhiên, Tevez còn muốn tiến xa hơn nữa: anh hy vọng có thể chứng kiến Messi và Ronaldo cùng sát cánh trong một đội hình - điều chưa từng xảy ra trước đây.

Tham vọng này không phải là điều mới mẻ đối với "El Apache" (biệt danh của Tevez). Hồi tháng 10, anh từng công khai bày tỏ mong muốn đưa hai ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới về cùng một đội. Trong một buổi trò chuyện trên nền tảng OLGA, anh khẳng định rõ ý định của mình: "Tôi sẽ đưa cả hai đến - tôi sẽ đi mời Ronaldo và cả Messi nữa".

Ronaldo sẽ nhận lời Tevez để cùng Messi đứng chung một đội? Ảnh: Reuters

Tevez từng có thời gian chung phòng thay đồ với cả hai danh thủ này: anh từng sát cánh cùng Messi trong màu áo đội tuyển Argentina và cùng Ronaldo tại CLB M.U. Chính vì vậy, trận đấu chia tay của anh mang đến cơ hội độc nhất vô nhị để tái hợp hai cầu thủ xuất sắc này.

Một cuộc hội ngộ lịch sử

MARCA cho biết, Tevez mong muốn một tinh thần vui vẻ cho sự kiện ngày vinh danh và cũng chính thức chia tay sự nghiệp của anh, sau một thời gian dài ngừng thi đấu mới quyết định tổ chức trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt.

Trong những chia sẻ được phát trên kênh TyC Sports, Tevez nói về viễn cảnh trên sân khi đối đầu với một trong những hậu vệ huyền thoại của Boca Juniors là Rolando Schiavi: "Mọi người chắc chắn sẽ được một trận cười sảng khoái khi Ronaldo và Messi đối đầu với Schiavi".

Cho đến nay, Tevez đã quy tụ nhiều đồng đội xuất sắc từng sát cánh trong suốt sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất vẫn là thuyết phục được Ronaldo. Dù sự góp mặt của danh thủ này vẫn chưa được xác nhận, nhưng Tevez khẳng định, anh sẽ làm tất cả những gì có thể để biến điều đó thành hiện thực.

"Messi đã đồng ý tham gia; giờ chỉ còn chờ Ronaldo. Nếu "El Apache" thành công, sân La Bombonera có thể sẽ chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử: hai cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của họ cùng khoác chung một màu áo trong trận đấu chia tay của Tevez", MARCA cho biết thêm.