M.U VẪN LUÔN KỲ LẠ

Ngay cả ngôi sao mùa bóng trước, thủ môn Senne Lammens, giờ cũng đã gia nhập danh sách tội đồ ở M.U, khi anh mắc lỗi dẫn đến cả hai bàn thua trên sân Sporting Lisbon tại Champions League. Đầu tiên là quả phạt đền từ pha phạm lỗi hoàn toàn không đáng có. Sau đó là pha bắt bóng hỏng, "tặng" cho đối phương cơ hội ghi bàn.

Thủ môn Senne Lammens chơi không tốt trong trận M.U hòa Sporting Lisbon Ảnh: AFP

Chắc chắn HLV Pochettino đã phải nghĩ rất nhiều vấn đề, phải cố tìm ra nhiều giải pháp khi chấp nhận ngồi vào ghế nóng của M.U. Và bây giờ ông lại có thêm rắc rối mới là vấn đề thủ môn.

Một mặt, M.U tiếp tục là đối thủ lớn nhất của chính họ. Mặt khác, kết quả hòa 2-2 với Sporting Lisbon ở Champions League còn là sản phẩm do trọng tài người Ba Lan Szymon Marciniak nhào nặn ra. Bản thân M.U vẫn luôn kỳ lạ mỗi khi ra sân, với những tình huống không ai có thể tiên liệu. Khách quan mà nói, M.U xứng đáng thắng Sporting, nhưng chiến thắng ấy vừa bị trọng tài cướp đi, vừa bị chính M.U tự làm hỏng.

Amad Diallo ghi bàn cho M.U, nhưng bàn thắng bị khước từ vì trọng tài cho rằng Youri Tielemans đã phạm lỗi ở khu giữa sân, trong khâu triển khai bóng. Trên thực tế, Tielemans tranh bóng hoàn toàn hợp lệ. M.U còn bị tước một bàn thắng khác: trọng tài không sai hoàn toàn như tình huống trước, nhưng cũng đầy tranh cãi. Từ pha phạt góc do Bruno Fernandes thực hiện, thủ môn Kaique Pereira (Sporting) lóng ngóng hất luôn quả bóng vào lưới nhà. Patrick Dorgu (M.U) va chạm với Kaique (sau khi Kaique đã hất bóng về phía khung thành mình), và trọng tài xử Dorgu phạm lỗi.

Bi hài kịch vẫn chưa dừng lại khi Tielemans bị đuổi vào cuối trận. Đấy là chiếc thẻ vàng thứ hai mà một cầu thủ già dặn kinh nghiệm như anh đáng lẽ phải tránh được. Nhưng anh cũng xui khi thẻ vàng đầu tiên đến từ tình huống mà trọng tài tưởng tượng rằng anh phạm lỗi, rồi tước bàn thắng của Diallo.

Trong 5 trận đấu gần đây, M.U lĩnh đến 4 chiếc thẻ đỏ và 5 quả phạt đền. Thủ môn Lammens cũng đã bắt gọn 1 quả phạt đền (do Lisandro Martinez phạm lỗi), chỉ 75 giây trước khi chính anh phạm lỗi và chịu phạt đền. Trong 2 bàn gỡ của M.U thì 1 bàn là quả phạt đền do Bruno Fernades sút, bàn còn lại là may mắn ngẫu nhiên khi cú sút của anh đi trúng một lỗ nhỏ trên mặt cỏ (do chính anh tạo ra từ tình huống trước đó) và nẩy qua đầu thủ môn đối phương.

R EAL TOÀN THẮNG

Loạt trận thứ 5 tại Champions League đã khép lại, với Real Madrid là đội duy nhất đang toàn thắng, cũng là đội đầu tiên chính thức lọt vào giai đoạn kế tiếp. Dù bị dẫn điểm trong hiệp đầu, Real vẫn thắng đậm PSV Eindhoven 5-1. Ngôi sao người Anh Jude Bellingham có pha ghi bàn "trivela" tuyệt vời cho Real: vẩy má ngoài từ khá xa, sau 2 nhịp tâng bóng liên tục.

Thắng đậm 3-0 trên sân Brugge, Liverpool nhảy vọt vào tốp 8 (nhóm đội sẽ vào thẳng vòng 1/8), trở thành đại diện Anh đứng cao nhất trong bảng xếp hạng trước 3 lượt đấu cuối. Nỗi lo lớn nhất của CĐV Liverpool suốt mùa vừa qua - Florian Wirtz và Alexander Isak có nguy cơ trở thành "ngôi sao dỏm" - giờ đã tan biến. Họ đã cải thiện phong độ rõ rệt trong thời gian gần đây. Bây giờ, cả hai cùng nhau ghi bàn. Bị dẫn điểm trên sân nhà, Lille bất ngờ lội ngược dòng thành công, quật đổ Bayern Munich 2-1. ĐKVĐ PSG thì chấm dứt mạch trận toàn thắng khi hòa AS Roma 2-2 tại sân nhà.

Tốp 8 hiện thời gồm PSG; 3 đại diện Anh (Liverpool, Arsenal, Man.City) và cặp "đại gia" Tây Ban Nha Real Madrid, Barcelona. Bất ngờ thú vị khi 2 chỗ còn lại đang được chiếm giữ bởi các đội bóng tạm gọi là nhỏ: Como của Ý và Betis của Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên Como xuất hiện ở Champions League. Betis thì không chỉ thành công ở Champions League, mà còn đang hiện diện trong tốp 4 La Liga. Loạt trận tiếp theo sẽ diễn ra trong các ngày 8 và 9.12, với khá nhiều cuộc đụng độ "nặng ký": Barcelona - Man.City, Aston Villa - PSG, Arsenal - Real Madrid, Borussia Dortmund - Inter Milan…