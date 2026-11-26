Man.City thủng lưới quá dễ

Cuối tuần này sẽ có cuộc đụng độ thượng đỉnh giữa hai ứng viên vô địch nặng ký nhất ở giải Ngoại hạng Anh: Arsenal - Man.City. Với Man.City, đấy là trận đấu thuộc diện phải thắng nếu họ còn muốn đeo bám đội ĐKVĐ Arsenal trong cuộc đua giành ngôi đầu.

HLV Enzo Maresca có 2 trận sân nhà liên tiếp để chuẩn bị cho cuộc thư hùng với Arsenal: gặp Fulham ở đấu trường quốc nội và Napoli tại Champions League. Kết quả: chỉ liên tục hòa, và như thế cũng đã là may, vì Man.City luôn bị dẫn bàn. Trước đội khách Napoli chỉ đang đứng ở khu vực giữa bảng tại giải Serie A, Man.City bị dẫn đến 2 lần, và đấy đã là trận thứ 7 trong 10 trận gần đây nhất Man.City thủng lưới trước. Không phải là ngôi sao đáng kể, nhưng Rasmus Hojlund (Napoli) liên tục "tra tấn" hàng thủ Man.City. Rayan Cherki cứu Man.City khi anh gỡ hòa 2-2 ở phút 86. Xem ra HLV Maresca đang có vấn đề cần giải quyết về mặt chiến thuật. Tiền đạo "khủng" Erling Haaland phàn nàn: "Rất khó chơi bóng nếu như chúng tôi cứ để họ tấn công dễ dàng như vậy". Haaland không hài lòng về các đồng đội ở hàng phòng ngự, nhưng chính anh mới là một trong những cầu thủ mờ nhạt nhất trên sân. Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp chiếc máy ghi bàn này tịt ngòi.

Erling Haaland (phải) có trận thứ 3 không ghi bàn cho Man.City ẢNH: REUTERS

Chỉ thắng 1 trong 6 trận gần đây ở giải Ngoại hạng và Champions League, sự chững lại của Man.City rõ ràng là có hệ thống hơn là ngẫu nhiên. HLV Maresca chưa tìm ra được giải pháp tốt nhất để kết nối những cầu thủ có đẳng cấp cá nhân rất cao trong tay ông thành một đội mạnh thật sự. Nếu thua trên sân Arsenal ở giải Ngoại hạng vào cuối tuần này, Man.City sẽ bị đội đầu bảng bỏ xa đến 9 điểm, coi như sớm chấm dứt hy vọng.

Arsenal lãng phí cơ hội

Trong khi Man.City luôn rơi vào tình thế khó khăn vì thủng lưới trước một cách dễ dàng, thì Arsenal đang có vấn đề ngược lại: hàng công thiếu sắc bén khiến họ không thể thắng dứt điểm. Ở trận gặp Borussia Dortmund sáng qua, Arsenal bắn phá khung thành đối phương những 30 lần, nhưng chỉ có 4 pha trúng đích và ghi 1 bàn. Dortmund chỉ sút được 9 quả, nhưng lại gỡ hòa 1-1 trong hiệp 2.

Kịch bản tương đồng, từ giải Ngoại hạng đến Champions League: Arsenal thường chơi áp đảo trong hiệp đầu, nhưng chỉ dẫn trước 1 bàn, rồi họ trở nên chậm lại trong hiệp 2 và "mời" đối phương gỡ hòa. Cuối tuần qua, Arsenal cũng chỉ hòa Newcastle 2-2 ở giải Ngoại hạng. Chỗ trớ trêu: Viktor Gyokeres là người ghi bàn cho Arsenal, dù anh bị xem là "vấn đề" của Arsenal trong mùa bóng này (chỉ ghi 2 bàn trong 15 trận tính đến trước khi gặp Dortmund, chưa có bàn nào ở giải Ngoại hạng).

Gyokeres cũng chính là người bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để Arsenal có được bàn thắng dứt điểm. Nghĩa là chỉ ngay trong một trận đấu, Gyokeres đã có thể nhanh chóng đổi vai, từ người hùng sang tội đồ. Đấy là lý do khiến Arsenal không thể đặt trọn niềm tin vào trung phong này, dẫn đến tình trạng đội bóng chưa có được trung phong thực thụ. Đây cũng là câu trả lời vì sao khả năng thắng dứt điểm của Arsenal là không cao.

Vẫn chưa đến mức báo động, nhưng các trận hòa của Arsenal và Man.City trong loạt trận sáng qua tại Champions League đều đang nói lên vấn đề lớn của mỗi đội, cần giải quyết gấp nếu muốn tranh chấp danh hiệu. Mặt khác, việc đôi bên đều bộc lộ nhược điểm riêng cho thấy họ đều chưa thể yên tâm ngay trước trận cầu thượng đỉnh ở giải Ngoại hạng cuối tuần này, nhất là vấn đề tinh thần bên phía Man.City.

Cũng trong loạt trận sáng qua tại Champions League, Aston Villa trở lại Istanbul, nơi họ vừa oanh liệt nâng cúp vô địch Europa League cách đây 6 tháng. Kết quả buồn cho Villa: thua Galatasaray 0-1. Cũng giống như các đại gia Arsenal, Man.City, thất bại của Villa trong loạt trận này ở Champions League chỉ là sự nối tiếp của chuỗi phong độ thấp đã được thể hiện từ đấu trường quốc nội. Đội bóng của HLV Unai Emery chưa hề chiến thắng trong 6 trận gần đây nhất, tính chung mọi giải.