M.U hòa Sporting Lisbon đầy hỗn loạn tại Champions League

Ngày 26.11, M.U đã có trận hòa đầy hỗn loạn trước Sporting Lisbon với tỷ số 2-2 tại Champions League, sau khi để thua đậm trước kình địch Liverpool với tỷ số 0-4 trong trận ra mắt của HLV Pochettino vào ngày 22.11. Các kết quả này khiến M.U đang xếp hạng 19 tại hai giải đấu lớn quan trọng nhất của mùa giải.

HLV Pochettino tuyên bố nóng, sẽ cùng các cầu thủ M.U tìm ra cách giành chiến thắng Ảnh: Reuters

Nhưng áp lực nhất là ở Ngoại hạng Anh, vì vị trí thứ 19 ở trong nhóm 3 đội rớt hạng. Trong khi tại Champions League, ở vị trí này M.U vẫn còn cơ hội đi tiếp (đấu vòng play-off).

Bất kể như vậy, HLV Pochettino cho rằng đội bóng cần phải tự chịu trách nhiệm về tình thế hiện tại của mình. Ông tỏ ra không hài lòng với một số quyết định của trọng tài trong cả hai trận đấu vừa qua.

"Tôi rất vui khi được ở đây. Chúng tôi ở đây để nhận trách nhiệm, chắc chắn chúng tôi sẽ cải thiện và đưa đội bóng trở lại vị thế xứng đáng với bề dày lịch sử của mình. Không có gì là dễ dàng cả, nhưng chúng tôi có nguồn năng lực, có năng lực chuyên môn, và quan trọng nhất là sở hữu những cầu thủ chất lượng cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ.

Tôi tin rằng khi tất cả cùng đồng lòng, chúng tôi sẽ tìm ra cách để thi đấu hiệu quả và giành chiến thắng", HLV Pochettino chia sẻ khi được hỏi về những quyết định bất lợi cho đội bóng trong tuần đầu tiên ông nắm quyền.

Ở trận thua Liverpool, M.U bị phạt chiếc thẻ đỏ oan của trung vệ Leny Yoro ngay phút thứ 8 khiến sau đó phải chơi thiếu người và sụp đổ nhanh chóng. Điều đáng nói, chiếc thẻ đỏ của Yoro cuối cùng đã được xóa, sau khi giải Ngoại hạng Anh xác định đây là tình huống trọng tài Sam Barrott nhận định sai tình huống.

M.U trải qua tuần đấu không may mắn

Trong trận đấu với Sporting Lisbon, M.U có hai bàn thắng bị từ chối gây tranh cãi; họ lẽ ra đã có thể giành chiến thắng nếu không vì sai lầm của thủ môn Senne Lammens, theo AFP. Thủ môn người Bỉ đã để bóng tuột khỏi tay, tạo điều kiện cho tiền đạo người Colombia, Luis Suarez, ghi bàn thắng thứ hai trong trận - qua đó san bằng cách biệt sau khi Bruno Fernandes lập cú đúp vào lưới đội bóng cũ.

HLV Pochettino tin M.U sẽ sớm cải thiện tình hình Ảnh: Reuters

Lammens cũng đã cản phá thành công một quả phạt đền của Suarez, nhưng sau đó lại phạm lỗi dẫn đến một quả phạt đền khác, lần này thì tiền đạo đối phương đã thực hiện thành công. Các diễn biến này khiến M.U vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Pochettino.

"Những chuyện như thế này vẫn thường xảy ra, đó chính là bóng đá", HLV Pochettino chia sẻ. "Bóng đá gắn liền với những sai lầm - tôi sẽ luôn ủng hộ cầu thủ của mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa", ông nói thêm.

Vị chiến lược gia người Argentina cho rằng các hậu vệ M.U lẽ ra có thể hỗ trợ tốt hơn để bảo vệ thủ môn Lammens trước khi anh để bóng tuột tay. "Đối với một thủ môn, tình huống đó không hề dễ xử lý. Họ luôn cần sự hỗ trợ từ các đồng đội. Dẫu vậy, chúng tôi phải chấp nhận thực tế này. Chúng tôi đón nhận thử thách và sẽ nỗ lực cải thiện từng chi tiết nhỏ - chắc chắn chúng tôi sẽ làm tốt hơn", HLV Pochettino nhấn mạnh.

Cuối tuần này, M.U trở lại Ngoại hạng Anh với trận gặp Brentford trên sân nhà lúc 22 giờ ngày 28.11. Đây hứa hẹn sẽ là trận thắng đầu tiên của "Quỷ đỏ" dưới thời HLV Pochettino.