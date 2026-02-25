Con trai cựu Thủ tướng Canada lên tiếng về chuyện tình của cha với Katy Perry

Xavier Trudeau - con trai cả của cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau, mới đây đã lên tiếng về mối quan hệ giữa cha mình và nữ ca sĩ Katy Perry. Chia sẻ trong một video đăng tải trên Instagram ngày 21.2, Xavier Trudeau cho biết anh có ấn tượng rất tích cực về giọng ca Dark Horse.

Gắn kết nhờ có chung niềm đam mê âm nhạc

"Cô ấy rất tuyệt, rất thân thiện. Chúng tôi đã trò chuyện hàng giờ liền về âm nhạc của tôi. Cô ấy cho tôi nhiều lời khuyên và định hướng cho những bước đi tiếp theo", Xavier Trudeau nói.

Những chia sẻ này được xem là khá bất ngờ trong bối cảnh mối quan hệ của Justin Trudeau và Katy Perry chỉ mới được công khai cách đây 2 tháng, khi nữ ca sĩ chính thức xác nhận chuyện tình cảm trên mạng xã hội.

Chuyện tình giữa Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau được con trai cả hết lòng ủng hộ Ảnh: Instagram katyperry

Ở tuổi 18, Xavier Trudeau đang theo đuổi sự nghiệp âm nhạc riêng dưới nghệ danh Xav. Trên podcast The Brandon Gonez Show hồi tháng 5.2025, anh từng bày tỏ niềm đam mê sâu sắc với âm nhạc: "Tôi luôn yêu âm nhạc, dù là sáng tác hay chỉ đơn giản là lắng nghe. Tôi lúc nào cũng có một sự thôi thúc đặc biệt với nó".

Justin Trudeau và vợ cũ Sophie Grégoire Trudeau có 3 người con gồm Xavier (18 tuổi), Ella-Grace (17 tuổi) và Hadrien (11 tuổi). Từ nhỏ, Xavier Trudeau đã được tạo điều kiện học nhiều nhạc cụ như trống, guitar và piano. Vài năm trước, anh bắt đầu tự thử nghiệm làm beat và thu âm bằng điện thoại. Từ đó đến nay, Xavier Trudeau theo đuổi dòng nhạc R&B.

"Gia đình luôn ủng hộ tôi ngay từ đầu. Mỗi lần đi studio về, tôi đều mở sản phẩm mới cho cả nhà nghe trong bữa tối. Mọi người sẽ góp ý rất thẳng thắn, thích hay không thích chỗ nào", anh nói. Theo Xavier Trudeau, cha mẹ đều vui khi thấy anh lựa chọn con đường riêng cho cuộc đời mình.

Katy Perry được cho là đã đưa ra nhiều lời khuyên và định hướng cho Xavier Trudeau trên hành trình âm nhạc Ảnh: Instagram xaviertrudeau

Âm nhạc từ lâu đã là một phần quan trọng trong gia đình Trudeau. Vì vậy, việc Justin Trudeau xuất hiện và hào hứng theo dõi buổi biểu diễn của Katy Perry tại Montreal (Canada) hồi tháng 7.2025 không khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, bữa tối của hai người trước đó 2 ngày đã làm dấy lên tin đồn về một mối quan hệ tình cảm.

Dù tin đồn lan rộng, cả Justin Trudeau lẫn Katy Perry đều không lên tiếng cho đến khi nữ ca sĩ chính thức xác nhận mối quan hệ trên Instagram sau đó 5 tháng. Trước đó, Justin Trudeau đã thông báo ly thân vợ vào năm 2023.

Thời điểm công khai chuyện tình cảm, Katy Perry đang bước vào giai đoạn mới của cuộc sống với vai trò mẹ đơn thân. Cô có con gái Daisy Dove Bloom (4 tuổi), với hôn phu cũ Orlando Bloom. Nam diễn viên của loạt phim The Lord of the Rings khẳng định mối quan hệ giữa anh và Katy Perry vẫn tràn đầy sự tôn trọng và yêu thương.