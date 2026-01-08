Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Katy Perry công khai ảnh tình tứ bên cựu Thủ tướng Canada

Thanh Chi
08/01/2026 12:06 GMT+7

Trong loạt ảnh kỳ nghỉ dịp đầu năm, Katy Perry gây chú ý khi khoe khoảnh khắc thân mật bên ông Justin Trudeau. Mối tình giữa nữ ca sĩ 41 tuổi và cựu Thủ tướng Canada liên tục trở thành đề tài bàn luận trong nhiều tháng qua.

Katy Perry công khai ảnh tình tứ bên cựu Thủ tướng Canada - Ảnh 1.

Katy Perry tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên cựu Thủ tướng Canada

ẢNH: INSTAGRAM NV

Hôm 8.12, trên trang Instagram có hơn 201 triệu người theo dõi, Katy Perry đăng tải loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong kỳ nghỉ đầu năm. Trong loạt ảnh được chủ nhân siêu hit Dark Horse chia sẻ, bức ảnh cô chụp cùng ông Justin Trudeau gây chú ý hơn cả. Trong khung hình riêng tư, cặp đôi ôm nhau tình tứ khi đang cùng du ngoạn trên mặt nước vào lúc hoàng hôn. Nữ ca sĩ 41 tuổi hôn bạn trai trong khi cựu Thủ tướng Canada nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

Bức ảnh hiếm hoi của họ lập tức thu hút nhiều bình luận từ dân mạng. Nhiều người hâm mộ thích thú trước hình ảnh đời thường gần gũi của cả hai và bàn luận sôi nổi về mối quan hệ tình cảm của cặp đôi.

Katy Perry công khai ảnh tình tứ bên cựu Thủ tướng Canada - Ảnh 2.

Katy Perry vẫn thân thiết với Orlando Bloom, cùng tình cũ chăm sóc con gái nhỏ

ẢNH: INSTAGRAM NV

Bên cạnh việc công khai hình ảnh bên tình mới, Katy Perry cũng chia sẻ một số khoảnh khắc ở bên vị hôn phu cũ - tài tử Orlando Bloom và con gái Daisy Dove. Hai ngôi sao vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và thường xuyên gặp gỡ để cùng chăm sóc, dành thời gian ở bên con gái chung của họ. Trong bức ảnh khác, dân tình phát hiện tên của tài tử phim Cướp biển vùng Caribbean cùng Flynn (14 tuổi, con trai riêng của anh và vợ cũ - Miranda Kerr), Daisy và Perry được viết bằng bút chì màu, trên một bộ đồ ăn cho bữa tối đặc biệt. Khung hình phần nào hé lộ mối quan hệ thân thiết, gắn bó giữa hai bên. Nguồn tin của People tiết lộ cặp sao quyết tâm duy trì mối quan hệ gia đình này và mọi chuyện vẫn rất êm đẹp, dễ dàng với họ.

Năm qua, cuộc sống riêng của Katy Perry có nhiều thay đổi lớn. Cô kết thúc cuộc tình thăng trầm với Orlando Bloom sau 9 năm gắn bó. Không lâu sau khi hủy hôn với sao phim Chúa tể những chiếc nhẫn, giọng ca Roar vướng tin đồn hẹn hò với ông Justin Trudeau khi cả hai được bắt gặp đi dạo cùng nhau ở công viên tại Montreal (Canada). Cặp đôi cũng lộ ảnh "khóa môi" trên du thuyền vào tháng 10.2025 cùng nhiều "bằng chứng" đang yêu. Cuối cùng, họ chính thức công khai mối quan hệ khi tay trong tay xuất hiện trước ống kính, khi cùng nhau đón sinh nhật của nữ ca sĩ 8X vào cuối tháng 10.

Katy Perry công khai ảnh tình tứ bên cựu Thủ tướng Canada - Ảnh 3.

Chuyện tình của ca sĩ Katy Perry và ông Justin Trudeau liên tục gây chú ý

ẢNH: INSTAGRAM NV

Tháng trước, một nguồn tin độc quyền tiết lộ với PageSix rằng cả cựu Thủ tướng Canada lẫn Katy Perry đều rất thích sự chú ý mà họ nhận được, trong bối cảnh hình ảnh của họ trước công chúng không như mong muốn.

Trong khi đó, nguồn tin của People gần đây chia sẻ rằng lý do khiến mối quan hệ giữa chủ nhân hit Teenage Dream và chính trị gia người Canada trở nên nghiêm túc là vì ông Justin Trudeau đã rất kiên trì. "Perry cảm động vì ông Trudeau đã nỗ lực rất nhiều và cô ấy hào hứng khi được hẹn hò với người ấy. Lúc đầu, khi họ mới gặp nhau, nữ ca sĩ không có ý định hẹn hò và chắc chắn cũng không tìm bạn trai. Nhưng ông ấy đã bay nhiều nơi trên thế giới chỉ để dành thời gian với cô ấy trong thời gian ngôi sao này bận rộn với chuyến lưu diễn. Và rồi cô ấy thích dành thời gian ở bên con người này", nguồn tin nói thêm.

Mối tình lãng mạn giữa cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau và siêu sao nhạc pop Katy Perry đang ngày càng trở nên bền chặt. Bất chấp lịch trình làm việc bận rộn và khoảng cách địa lý, ông Trudeau vẫn luôn chủ động sắp xếp thời gian để bay đến gặp gỡ người yêu.

