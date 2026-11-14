Con trai mới 5 tháng tuổi, bố 22 tuổi viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Ngày 14.11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Triệu Bình (Quảng Trị) cho biết không khí tuyển quân ở địa phương khá sôi nổi và có nhiều trường hợp đặc biệt tình nguyện nhập ngũ năm 2027.

Trong đó có Nguyễn Sanh Lộc, trú thôn Triệu Hòa (thôn Hà My cũ), xã Triệu Bình. Đã lập gia đình và có con nhỏ, Lộc hiểu rằng việc lên đường nhập ngũ đồng nghĩa phải tạm xa vợ con, gác lại những dự định riêng. Tuy nhiên, với mong muốn được khoác lên mình màu áo lính, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội, anh vẫn chủ động viết đơn tình nguyện.

Nguyễn Sanh Lộc được sự động viên của gia đình để tình nguyện nhập ngũ ẢNH: THANH LỘC

Đáng quý, quyết định của Lộc nhận được sự ủng hộ từ người vợ trẻ. Dù con còn nhỏ, công việc gia đình chưa ổn định, chị vẫn động viên chồng yên tâm thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Đức Định, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Triệu Bình, cho biết trong đợt sơ tuyển sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027, địa phương đã sơ tuyển 296 công dân. Qua đó, có 204 người đủ điều kiện sức khỏe, trong đó 36 người viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 ẢNH: THANH LỘC

Đáng chú ý, trong số công dân đủ điều kiện sức khỏe có 57 người trình độ đại học và 14 người trình độ cao đẳng. Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Triệu Bình, đây là tín hiệu tích cực, cho thấy chất lượng nguồn tuyển quân ngày càng được nâng lên.

Năm 2027, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị triển khai với phương châm "tuyển người nào, chắc người đó".

Các địa phương tập trung rà soát, quản lý nguồn, tổ chức sơ tuyển công khai, dân chủ, đúng quy định; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.