Kỷ luật chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 2 xã biên giới

Ngày 27.10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thông tin kết quả kỳ họp lần thứ 22, trong đó quyết định kỷ luật 2 chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã do vi phạm quy định của Đảng trong kê khai lý lịch cá nhân.

Theo thông cáo báo chí, tại kỳ họp diễn ra ngày 21.10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với thượng tá Phạm Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Púch và thiếu tá Phạm Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Chia.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định kỷ luật 2 chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Chia và Ia Púch ẢNH: MINH HỌA

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy ông Phạm Thanh Tùng và ông Phạm Văn Tuấn vi phạm quy định của Đảng trong kê khai lịch sử chính trị của bản thân và gia đình vào lý lịch cá nhân; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, những vi phạm này ảnh hưởng xấu, làm giảm uy tín của cá nhân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi 2 cán bộ sinh hoạt, công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định kỷ luật ông Phạm Thanh Tùng bằng hình thức khiển trách; kỷ luật ông Phạm Văn Tuấn bằng hình thức cảnh cáo.

Ngoài nội dung trên, tại kỳ họp lần thứ 22, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cũng xem xét, kết luận một số công việc khác thuộc thẩm quyền.

Xã Ia Chia (trước đây thuộc huyện Ia Grai) và xã Ia Púch (trước đây thuộc huyện Chư Prông) đều là các xã biên giới của tỉnh Gia Lai, có đường biên giới tiếp giáp Campuchia.