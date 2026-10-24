Đề nghị kỷ luật Chủ tịch và Chánh văn phòng UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng hôm qua 23.10 đã ban hành thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 16. Kỳ họp đã xem xét báo cáo kết quả đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hùng Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt và ông Lê Văn Tây, Đảng ủy viên, Chánh văn phòng HĐND và UBND phường này.

Theo thông báo của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, ông Trần Hùng Sơn và ông Lê Văn Tây vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Trần Hùng Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt ẢNH: C.THÀNH

Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi sinh hoạt, công tác.

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với Trần Hùng Sơn và ông Lê Văn Tây theo quy định.