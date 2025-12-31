Kỷ luật bí thư xã trốn học bồi dưỡng kiến thức đi chơi pickleball

Ngày 31.12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai phát đi thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 6, trong đó xem xét, kết luận và quyết định kỷ luật đối với một số cán bộ vi phạm quy định về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng.



Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phan Tất Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngoong, do không chấp hành đầy đủ thời gian tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã theo kế hoạch của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Phan Tấn Phượng, Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong (bìa phải), bị kỷ luật vì trốn học bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đi chơi pickleball

ẢNH: HOÀNG THANH

Theo kết luận, ông Phượng thiếu gương mẫu trong việc tham gia lớp bồi dưỡng; vi phạm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy xã nơi công tác, đồng thời vi phạm Quy định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 29.8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường, đặc khu trên cả nước; thời gian học từ ngày 6 đến 8.9, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu địa phương.

Tuy nhiên, ông Phan Tất Phượng bị người dân phản ánh không tham dự lớp học mà tham gia một giải pickleball diễn ra ngày 7.9 tại sân bóng thuộc xã Chư Sê (Gia Lai). Theo phản ánh, ông Phượng cùng vợ tham gia 3 trận đấu vào buổi sáng cùng ngày; một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thời gian tổ chức giải đấu trùng với lịch học bồi dưỡng.

Sau khi báo chí phản ánh, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhận định, vi phạm của ông Phượng đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tổ chức, địa phương nơi ông này sinh hoạt, công tác.

Liên quan đến việc không chấp hành đầy đủ thời gian tham dự lớp bồi dưỡng nói trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cũng quyết định kỷ luật khiển trách ông Đinh Hồng Thuật, Phó chủ tịch UBND xã Al Bá và ông Phạm Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Chư Sê.