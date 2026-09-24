Con trai nghỉ việc, hơn 2 năm chăm mẹ liệt giường

Cải tạo phòng ngủ thành phòng chăm mẹ

Trên trang mạng xã hội cá nhân có tên "Long Chăm Lo", hơn một năm rưỡi qua, anh Hòa đều đặn đăng clip về cuộc sống của mẹ là bà Tôn Nữ Trang (66 tuổi) sau tai nạn.

ẢNH: CAO AN BIÊN

Giữa năm 2024, mẹ anh Hòa té ngã tại nhà, bị chấn thương vùng đầu, gãy nhiều xương, trong đó nặng nhất là hai xương đùi, phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện (BV) ở TP.HCM.

Theo lời anh Hòa, khoảng 3 tuần sau tai nạn, mẹ anh dần tỉnh lại nhưng ý thức chưa hồi phục hoàn toàn, tứ chi không thể cử động. Suốt 6 tháng bà điều trị tại BV, anh Hòa cùng cha và em gái thay nhau túc trực. Khi bác sĩ cho bà về nhà tiếp tục chăm sóc và tập vật lý trị liệu, gia đình lại chuẩn bị cho một chặng đường khác.

"Khi mẹ về nhà, mình cải tạo phòng ngủ của mẹ thành phòng chăm bệnh, mua giường điện như ở BV, rồi sắm thêm máy hút đàm, máy đo huyết áp và một số thiết bị cần thiết. Mẹ mình khi đó phải mở khí quản nên chuyện ăn uống, vệ sinh cá nhân hay tập vật lý trị liệu đều phải làm kỹ từng chút", anh kể.

Anh Đặng Tôn Hòa chăm sóc mẹ tại nhà sau tai nạn ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Hòa đã lập gia đình và có con trai nhỏ, hiện 3 tuổi. Sau tai nạn của mẹ, anh phải rời công việc có thu nhập ổn định đã làm nhiều năm để có thời gian chăm mẹ toàn thời gian. Vợ con anh tạm về nhà ngoại để anh thuận tiện ở bên mẹ. Để trang trải sinh hoạt trong thời gian này, anh nhận những công việc thời vụ có thể làm tại nhà.

Cha anh, ông Đặng Văn Hiền (67 tuổi), cùng con gái cũng san sẻ việc chăm sóc bà Trang. "Con trai chăm sóc chính, tôi và con gái cũng hỗ trợ để bà ấy sớm hồi phục. Nhìn vợ tốt lên từng ngày, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc", ông Hiền nói sau khi cho vợ uống thuốc.

"Mong mẹ khỏe lại như xưa"

Những ngày đầu về nhà, bà Trang gần như phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Anh Hòa phải học cách chăm sóc mẹ từ những việc nhỏ nhất, đồng thời duy trì việc tập vật lý trị liệu theo tình trạng của bà.

Đó cũng là khoảng thời gian anh bắt đầu ghi lại những đoạn video. Ban đầu, anh xem đây như một cách lưu lại những ngày cả nhà cùng đồng hành với mẹ. Dần dần, khi chia sẻ lên mạng xã hội, anh nhận được nhiều bình luận từ những người từng hoặc đang chăm cha mẹ, người thân trong hoàn cảnh tương tự. Anh Hòa cho biết những góp ý thực tế từ người xem cũng giúp anh biết thêm một số kinh nghiệm trong quá trình chăm mẹ.

Theo anh Hòa, sức khỏe của mẹ anh đã cải thiện nhiều, hiện bà có thể tập đi lại với sự hỗ trợ của người thân. Khả năng nói chuyện vẫn còn hạn chế, nhưng mỗi ngày bà đều cố gắng trò chuyện với chồng con. Trong những đoạn video anh Hòa ghi lại, người mẹ nhiều lần mỉm cười khi con trai trò chuyện, chăm sóc hoặc hỗ trợ tập luyện.

Anh hy vọng mẹ có thể đi lại tốt hơn, sức khỏe tiếp tục cải thiện và một ngày nào đó cuộc sống của gia đình trở lại như trước tai nạn. "Mong cho mẹ khỏe lại như xưa!", anh tâm sự.