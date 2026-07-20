'Conan Movie 29' thắng áp đảo 'The Odyssey', dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt

Conan Movie 29: Thiên thần sa ngã trên xa lộ dẫn đầu phòng vé Việt dù "đụng độ" bom tấn The Odyssey ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM CONA MOVIE 29

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, cuối tuần qua (từ 17.7 đến 19.7), phòng vé Việt thu về khoảng 80,8 tỉ đồng. Trong đó, Conan Movie 29: Thiên thần sa ngã trên xa lộ chiếm gần một nửa tổng doanh thu dù chưa chính thức khởi chiếu. Tác phẩm về thám tử lừng danh Conan thu hút hơn 405.000 lượt khán giả ở rạp Việt, thu khoảng 39,8 tỉ đồng chỉ trong hai ngày chiếu sớm. Tính đến 14 giờ ngày 20.7, Conan Movie 29 vẫn dẫn đầu lượng vé bán ra trong ngày đồng thời tổng doanh thu hiện tại của phim đã vượt 41,9 tỉ đồng và con số này liên tục tăng qua từng giờ.

Doanh thu cuối tuần qua của Conan Movie 29 gấp hơn 2 lần so với "bom tấn" The Odyssey trong cùng thời điểm, cho thấy sức hút lớn của thương hiệu lâu năm như Conan đối với khán giả Việt. Trước đó, phim hoạt hình khác của Nhật Bản là Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Doraemon Movie 45) cũng "làm mưa làm gió" ở phòng vé Việt suốt nhiều tuần liền kể từ khi khởi chiếu hồi tháng 5 và thu về hơn 205 tỉ đồng.

The Odyssey đang khuấy đảo phòng vé toàn cầu ẢNH: UNIVERSAL PICTURES VIA AP

Được đánh giá là một trong hai bom tấn được mong chờ nhất nửa cuối năm 2026, The Odyssey đang "làm mưa làm gió" ở phòng vé quốc tế đồng thời cũng tạo nên cơn sốt ở rạp Việt. Phim chính thức đổ bộ màn ảnh rộng vào ngày 17.7 và thu về hơn 19 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần qua, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu ở thị trường Việt Nam.

Tại quê nhà Bắc Mỹ, tác phẩm mới nhất của đạo diễn tài danh Christopher Nolan thống trị phòng vé khi thu hơn 124,5 triệu USD vào cuối tuần qua. Bom tấn sử thi này cũng đạt doanh thu 139,6 triệu USD từ 73 thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên mức 264,1 triệu USD. Theo Variety, đây là tác phẩm có doanh thu mở màn toàn cầu cao nhất trong sự nghiệp làm phim của Nolan, vượt qua The Dark Knight Rises (249 triệu USD), The Dark Knight (198 triệu USD) và Oppenheimer (180 triệu USD). Thành tích của The Odyssey còn đáng chú ý ở chỗ đây là phim phiêu lưu sử thi (vốn là thể loại hiếm được sản xuất trong thời gian qua) dài gần 3 tiếng đồng hồ, xếp hạng R từ đó hạn chế đối tượng khán giả.

Quỷ bắt hồn - phim Việt hiếm hoi gây chú ý ở phòng vé tuần qua ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM QUỶ BẮT HỒN

Vị trí thứ 3 trong bảng doanh thu phòng vé Việt cuối tuần qua là hoạt hình Minions & Quái vật với khoảng 9,3 tỉ đồng. Tác phẩm mới của Illumination liên tục giữ sức hút với khán giả Việt, luôn vào top phim ăn khách nhất tuần kể từ khi chính thức khởi chiếu hồi đầu tháng 7. Đến nay, tác phẩm đã thu về hơn 140,5 tỉ đồng tại thị trường Việt. Trong khi đó, tác phẩm kinh dị Quỷ bắt hồn là phim Việt duy nhất có tên trong top 5 doanh thu cuối tuần qua với khoảng 4,4 tỉ đồng. Xếp thứ 5 là Moana phiên bản live-action (người đóng) từ Disney với khoảng 2,5 tỉ đồng.

Tuần này, phòng vé Việt dự kiến không có biến động gì khi vắng sự xuất hiện của tác phẩm mới thực sự nổi bật. Conan Movie 29: Thiên thần sa ngã trên xa lộ được dự đoán sẽ tiếp tục dẫn đầu phòng vé Việt khi chính thức khởi chiếu vào ngày 24.7 tới. Trong khi đó, The Odyssey tiếp tục duy trì sức nóng ngoài rạp. Có lẽ phải đợi sang đến cuối tháng 7, khi bom tấn Spider-Man: Brand New Day đổ bộ phòng vé, bảng xếp mới có sự thay đổi đáng kể.