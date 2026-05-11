Concert công nghệ lần đầu ‘đổ bộ’ Quảng Ninh

Ngày 11.5, Viettel Telecom công bố tổ chức chuỗi sự kiện Y-Fest 2026 với chủ đề "Hòa nhịp thấu cảm" tại quảng trường 30/10, P.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.



Sự kiện diễn ra liên tục từ ngày 15 - 17.5, đánh dấu lần đầu tiên một concert công nghệ quy mô lớn kết hợp triển lãm trải nghiệm số được tổ chức tại Quảng Ninh.

Điểm nhấn của Y-Fest 2026 không nằm ở yếu tố quảng bá dịch vụ viễn thông mà ở cách công nghệ được đưa vào không gian âm nhạc để nâng cao trải nghiệm cho khán giả.

Theo ban tổ chức, toàn bộ không gian sự kiện được thiết kế theo hướng tương tác mở, nơi công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ cảm xúc, giúp người tham dự tiếp cận âm nhạc theo cách trực quan và sống động hơn.

Tại khu vực quảng trường 30/10, nhiều không gian trải nghiệm số được bố trí để người dân tiếp cận các ứng dụng công nghệ mới như bảo tàng số, trình diễn tương tác bằng trí tuệ nhân tạo (AI), trải nghiệm mạng 5G và nền tảng giải trí trực tuyến.

Quảng trường 30/10 tại Quảng Ninh liên tục tổ chức các concert đỉnh cao ẢNH: N.T

Trong đó, mô hình "bảo tàng số" gây chú ý khi kết hợp nghệ thuật thị giác với công nghệ xử lý hình ảnh, cho phép người tham gia tạo nên các chân dung số mang tính cá nhân hóa.

Đại diện ban tổ chức cho biết xu hướng tổ chức concert công nghệ đang phát triển mạnh trên thế giới, nơi khán giả không chỉ nghe nhạc mà còn tương tác đa giác quan thông qua ánh sáng, trình chiếu và công nghệ số.

Tâm điểm của Y-Fest 2026 là đêm đại nhạc hội diễn ra tối 17.5 với sân khấu ứng dụng hệ thống âm thanh, trình chiếu và hiệu ứng ánh sáng công nghệ cao.

Concert công nghệ tại Quảng Ninh quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của V-Pop như SOOBIN, Bích Phương, Hương Tràm, Tăng Duy Tân, Quang Hùng MasterD và Orange.

Theo giới tổ chức sự kiện, việc áp dụng công nghệ vào concert quy mô lớn giúp tối ưu trải nghiệm khán giả trong bối cảnh nhu cầu thưởng thức âm nhạc hiện đại ngày càng thay đổi.

Không chỉ xem biểu diễn trực tiếp, khán giả còn có thể tương tác với không gian số, theo dõi các hiệu ứng trình chiếu đồng bộ theo tiết tấu âm nhạc và tiếp cận concert trên các nền tảng trực tuyến.

Việc Quảng Ninh liên tiếp tổ chức các đại nhạc hội kết hợp công nghệ cũng cho thấy xu hướng phát triển du lịch lễ hội, kinh tế đêm và giải trí hiện đại tại địa phương.

Nhiều chuyên gia nhận định mô hình concert công nghệ không chỉ tạo thêm sản phẩm văn hóa mới cho giới trẻ mà còn góp phần đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến của các sự kiện âm nhạc, giải trí quy mô lớn trong tương lai.