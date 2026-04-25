Soobin và Uprize tái hợp tại đại nhạc hội 'OSUNFEST 2026'

Dàn sao mở màn gồm những tên tuổi nổi bật như Soobin, Hieuthuhai, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và nhóm Uprize. Sự góp mặt của Uprize, đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ, mang đến nguồn năng lượng mới mẻ, trong khi Phùng Khánh Linh tiếp tục khẳng định màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc.

Chi Pu được kỳ vọng tạo dấu ấn với phong cách trình diễn hiện đại, còn Hieuthuhai đại diện cho làn sóng rap/hip-hop đang dẫn dắt thị hiếu giới trẻ.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Soobin cùng Uprize gợi mở khả năng kết hợp "thầy - trò" trên cùng một sân khấu lớn sau Tân binh toàn năng. Với kinh nghiệm biểu diễn dày dặn và khả năng biến hóa đa thể loại, Soobin được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, kết nối các màu sắc âm nhạc trong đêm diễn.

Không khó để nhận ra xu hướng các đại nhạc hội quy mô hàng chục nghìn khán giả đang ngày càng nở rộ tại VN trong vài năm gần đây. Từ những sân khấu gắn với thương hiệu đến các festival âm nhạc độc lập, thị trường giải trí đang chuyển dịch rõ rệt sang mô hình "trải nghiệm tổng thể" thay vì chỉ dừng ở việc nghe nhạc. Khán giả trẻ sẵn sàng chi trả cho những sự kiện được đầu tư bài bản về âm thanh, ánh sáng, dàn dựng sân khấu và tương tác trực tiếp với nghệ sĩ. Điều này cũng đặt ra áp lực cạnh tranh lớn hơn cho các đơn vị tổ chức, buộc họ phải liên tục nâng cấp chất lượng sản xuất, sáng tạo concept mới và xây dựng dàn sao đủ sức hút để giữ chân công chúng. Trong bối cảnh đó, những đại nhạc hội như OSUNFEST không chỉ là một sự kiện giải trí, mà còn phản ánh bước phát triển của ngành công nghiệp biểu diễn tại VN theo hướng chuyên nghiệp và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 6.6 tại Vạn Phúc City (TP.HCM). Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục hé lộ thêm nhiều nghệ sĩ trong thời gian tới, hoàn thiện một đại nhạc hội mang tinh thần giải trí thế hệ mới.