Soobin lập 'hat-trick' tại giải thưởng Cống hiến

Kết quả được xướng lên tại lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 diễn ra tối 15.4 tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Mùa giải thứ 20 của giải thưởng Cống hiến do Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức chứng kiến một năm nhạc Việt sôi động hơn bao giờ với nhiều concert lớn và sức lan tỏa rộng, được đầu tư quy mô lớn, dàn dựng chuyên nghiệp, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời mang đậm bản sắc Việt. Bảng đề cử năm nay vì thế chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt đầy thú vị giữa những tên tuổi kỳ cựu và lớp nghệ sĩ trẻ gen Z mang tư duy toàn cầu.

Nghệ sĩ trẻ thắng áp đảo

Chàng trai sinh ngày 9.9.1999 Nguyễn Hùng chạm đến độ chín trong sự nghiệp với chiến thắng Bài hát của năm dành cho Còn gì đẹp hơn, lấy cảm hứng từ bộ phim "bom tấn Việt" Mưa đỏ. Để chiến thắng tại hạng mục quan trọng này, anh chàng nhạc sĩ/ca sĩ "tay ngang" đã phải vượt qua các đối thủ đáng gờm như Bắc Bling, Phù Đổng Thiên Vương, Nhà tôi có treo một lá cờ…

Mục hạ vô nhân (Soobin ft Binz & NSND Huỳnh Tú) chiến thắng thuyết phục tại hạng mục MV của năm khi vượt qua các đề cử giàu sức nặng: Bắc Bling (Hòa Minzy ft NS Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry), Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung), Mãi là người Việt Nam (Trang Pháp ft Hà Lê)…

Soobin liên tục được xướng tên tại 3 hạng mục của giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 Ảnh: BTC

Soobin cũng đồng thời chiến thắng tại hạng mục Chương trình của năm cho Soobin live concert: All-rounder, vượt qua các đề cử: 30 năm Bức Tường, Chị đẹp concert, Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân, Skynote - The Reflection - Quốc Thiên.

Với thành tích này, Soobin chính thức xác lập một kỷ lục trong lịch sử giải thưởng Cống hiến: Nghệ sĩ đầu tiên giành cú "hat-trick" trong hai mùa Cống hiến liên tiếp. Trước đó, tại mùa giải 2025, anh cũng từng thâu tóm ba hạng mục là Nam ca sĩ của năm, Album của năm và Music video của năm.

Lần đầu tiên bước lên bục vinh danh của giải thưởng Cống hiến ở hạng mục Nhạc sĩ của năm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động gọi đây là "giây phút mà tôi mong chờ suốt 20 năm nay kể từ khi biết đến giải thưởng Cống hiến". Trong một năm nhạc Việt bung tỏa sôi động như 2025, Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Nguyễn Văn Chung được đánh giá là "ca khúc quốc dân" có sức lan tỏa mạnh nhất, đặc biệt là tại "concert quốc gia" mừng đại lễ A50.

Tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình giành giải Nhạc sĩ của năm Ảnh: BTC

Hạng mục Chuỗi chương trình của năm xướng tên Live Tour: Bùi Công Nam "The Story" - BCN Entertainment, vượt qua các đề cử: Điểm hẹn tài năng - Ban Văn nghệ VTV, VTV3; HOZO City Tết Fest 2025 - Sở VH-TT TP.HCM; Tân binh toàn năng - VTV3, Yeah1; Tiếng hát Hà Nội – HanoiTV.

Vượt qua các đề cử nặng ký: Made In Vietnam – DTAP, Giữa một vạn người - Phùng Khánh Linh…, album Phao cứu sinh của Hương Tràm đã ngoạn mục giành giải Album của năm. "Hãy cứ bơi đi, vì bên mình luôn có một đại dương rộng mở", nữ ca sĩ xúc động chia sẻ trên bục nhận giải.

Hạng mục Nhà sản xuất của năm chọn vinh danh những chàng trai giàu năng lượng của DTAP - được cho là lựa chọn thuyết phục dành cho nhà sản xuất có một năm lao động sáng tạo hết mình, đứng sau nhiều sản phẩm âm nhạc độc đáo, chất lượng. Một chiến thắng không dễ dàng trước các "đối thủ" nặng ký: SlimV, Hữu Vượng, JustaTee, Hồ Hoài Anh.

Nhiều lá phiếu bầu chọn của các nhà báo đã nhất trí lựa chọn CONGB - gương mặt gen Z ấn tượng tại Anh trai say hi cho hạng mục Nghệ sỹ mới của năm, thay vì Đức Duy, LAMOON, Bùi Trường Linh, MYLINA.

Ngọn lửa cống hiến ở những người trẻ

Hai hạng mục được cho là quan trọng nhất của Cống hiến là Nữ ca sĩ của năm xướng tên Hòa Minzy (4 đề cử còn lại: Phương Mỹ Chi, Phùng Khánh Linh, Hương Tràm, Võ Hạ Trâm); và Nam ca sĩ của năm thuộc về Soobin (4 đề cử còn lại: Tùng Dương, Đức Phúc, (S)TRONG Trọng Hiếu, Quốc Thiên).

Bắc Bling mang lại chiếc cúp... thứ 40 cho Hòa Minzy Ảnh: BTC

Tự hào cầm trên tay chiếc cúp Cống hiến, giọng ca Bắc Bling và là một trong hai đại sứ của giải thưởng (cùng Soobin) xúc động chia sẻ: "Suốt hai năm qua, tôi đã cố gắng tìm kiếm điều mà mình có thể làm tốt nhất, xứng đáng với hai chữ 'cống hiến'. Đó chính là Bắc Bling". Hòa Minzy cho biết, đây là chiếc cúp… thứ 40 mà Bắc Bling đã mang về cho cô kể từ lúc ca khúc dậy sóng trên mạng.

"Mỗi một năm trôi qua, tôi luôn trăn trở mình phải làm được điều gì mới để xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến từ "dừng lại" và hy vọng trong những năm tiếp theo vẫn tiếp tục giữ được ngọn lửa cống hiến đó", chủ nhân giải thưởng Nam ca sĩ của năm Soobin chia sẻ khi lần thứ 3 trong đêm bước lên bục nhận giải.

Đình Bắc thắng giải Gương mặt trẻ thể thao của năm

Cùng với các giải thưởng âm nhạc, giải thưởng Cống hiến cũng trân trọng vinh danh những tài năng thể thao nổi bật trong năm 2025. Với bảng thành tích nổi bật: HCV SEA Games 33; vô địch U.23 Đông Nam Á; vô địch ASEAN Cup 2024 (tháng 1.2025); danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam 2025, cầu thủ Đình Bắc đã được xướng tên tại hạng mục Gương mặt trẻ thể thao của năm.

Cầu thủ sinh năm 2004 Nguyễn Đình Bắc nhận giải Gương mặt trẻ thể thao của năm Ảnh: BTC

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được vinh danh Gương mặt thể thao của năm nhờ bảng vàng thành tích: 4 HCV cá nhân và đồng đội nữ SEA Games 33 nội dung 10 m súng ngắn hơi, 25 m súng ngắn thể thao và lập 3 kỷ lục đại hội; HCV nội dung 10 m súng ngắn hỗn hợp nam, nữ tại Cúp châu Á 2025; HCĐ Giải vô địch châu Á 2025.

Hạng mục Chiến tích thể thao của năm - Giải thưởng Cống hiến 2026 chọn trao cúp cho đội tuyển U.22 Việt Nam để ghi nhận chiến tích: HCV SEA Games 33 cho màn lội ngược dòng đánh bại đội tuyển U.22 Thái Lan trong trận chung kết đầy nghẹt thở, cùng ngôi vô địch giải U.23 Đông Nam Á…