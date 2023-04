Công an Bình Dương biểu dương bảo vệ ngân hàng dũng cảm khống chế nghi phạm cướp

Ngày 18.4, đại tá Ngô Xuân Phú, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà cho anh Lường Huy Phượng (bảo vệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank, chi nhánh H.Bàu Bàng, Bình Dương), bị thương khi khống chế, bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng có súng.

Tại buổi thăm, đại tá Ngô Xuân Phú biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Phượng khi đã khống chế nghi phạm cướp có súng. Đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên anh Phượng sớm phục hồi sức khỏe để tiếp tục về làm việc. Hiện tại, sức khỏe của anh Phượng đã ổn định và vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Nghi phạm Nguyễn Tấn Phát bị khống chế tại hiện trường CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, trưa 17.4, tại Phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank Bàu Bàng (đường QL 13, TT.Lai Uyên, H.Bàu Bàng), khi nhân viên bảo vệ chuẩn bị đóng cửa thì Nguyễn Tấn Phát (26 tuổi, ngụ Tây Ninh) lọt vào bên trong, lấy khẩu súng trong ba lô bắn 1 phát chỉ thiên lên trần nhà.

Tiếp đó, Phát ném ba lô màu đen cho nhân viên của ngân hàng rồi leo lên quầy giao dịch nói: "Tiền này không phải của chị, tiền của ngân hàng, chị không đưa là chị chết".

Quá hoảng sợ, nhân viên ngân hàng đã lấy nhiều cọc tiền bỏ vào ba lô mà Phát mang đến. Khi lấy được tiền, Phát mang theo ba lô màu đen đựng tiền đi ra hướng cửa chính và chĩa súng về phía anh Phượng yêu cầu mở cửa cuốn lên.

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó giám đốc Công an Bình Dương thăm hỏi, tặng quà người bảo vệ ngân hàng dũng cảm khống chế tên cướp có súng C.T.V

Tuy nhiên, anh Phượng không mở thì bị Phát bắn một phát vào người, dẫn đến bị thương nhẹ. Lúc này anh Phượng cùng một số người khách đến giao dịch đã vây bắt Phát, bất chấp nguy hiểm khi Phát vẫn cầm súng trên tay.

Trong lúc chống trả quyết liệt, Phát bị thương ở phần đầu, còn anh Phượng cũng bị thương ở vùng mặt.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu 1 khẩu súng dạng ổ xoay, bên trong ổ không có đạn cùng 1 ba lô màu đen, bên trong chứa nhiều cọc tiền khoảng hơn 700 triệu đồng và 6 viên đạn.

Hiện Nguyễn Tấn Phát đã bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ để điều tra hành vi cướp tài sản. Công an H.Bàu Bàng cũng đã có đề xuất với Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng cho bảo vệ và người dân đã dũng cảm bắt nghi phạm cướp ngân hàng có súng.