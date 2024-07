Công an bơi thuyền tiếp tế lương thực cho dân nơi rốn lũ Hà Nội

Sáng 31.7, đại diện Công an Hà Nội cho biết, các huyện Chương Mỹ và Quốc Oai vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu trong nước vẫn đang cần được hỗ trợ, di dời.



Nhiều khu vực tại H.Chương Mỹ vẫn chìm sâu trong nước NGUYỄN BÍCH

Theo đại diện Công an Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, H.Chương Mỹ có 24 thôn, xóm bị ngập, trong đó 1.343 hộ bị ngập từ 0,5 - 2 m; 1.501 hộ bị ngập lối đi. Trong đó, khoảng 1.000 hộ dân ở vùng ngập sâu, nguy hiểm, thuộc diện có nguy cơ phải sơ tán khẩn gấp.

Thôn Nam Hải (xã Nam Phương Tiến, H.Chương Mỹ) được coi là rốn lũ của huyện bởi ngập lụt là câu chuyện gần như năm nào cũng xảy ra tại đây. Tuy nhiên, ngập lụt chưa năm nào kéo dài như năm nay, hiện hơn 100 hộ dân vẫn bị ngập trong nước.

Lực lượng công an giúp dân di dời tài sản NGUYỄN BÍCH

Công an H.Chương Mỹ đã huy động lực lượng cùng chính quyền địa phương hỗ trợ di dời tài sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn. Cạnh đó, công an cũng bơi thuyền đến từng nhà để tiếp tế nhu yếu phẩm, mì tôm, sữa… để giảm bớt khó khăn trước mắt cho nhân dân.

Ngoài đảm bảo nguồn nhu yếu phẩm đầy đủ tới các hộ dân, Công an H.Chương Mỹ và công an các xã trên địa bàn vẫn đảm bảo công tác an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân, tránh việc trộm cắp, nhất là khu vực người dân đang sơ tán.

Công an bơi thuyền đến từng nhà tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho nhân dân NGUYỄN BÍCH

Để phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, Công an H.Chương Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó, kịp thời cứu nạn, cứu hộ.

Công an H.Chương Mỹ sẽ ứng trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó, xử lý các sự cố và hỗ trợ nhân dân NGUYỄN BÍCH

Đại diện Công an Hà Nội cho hay, dự báo mưa lũ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, do vậy, Công an H.Chương Mỹ tiếp tục phối hợp với các lực lượng kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó phù hợp; kiểm tra, rà soát nhà ở an toàn và sẵn sàng phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra. Tổ chức lực lượng thực hiện tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều để phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu các sự cố đê điều, thủy lợi.