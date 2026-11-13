Công an Cà Mau bắt khẩn cấp 4 người liên quan vụ trộm khoảng 5 tỉ đồng

Chiều 13.11, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp 4 người và thực hiện lệnh khám xét để điều tra vụ trộm xảy ra ngày 4.11 tại khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau.

Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra ẢNH: CACC

Bốn người bị bắt khẩn cấp gồm: Lý Văn Phong (42 tuổi, ở ấp Minh Thượng, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang), Lý Văn Linh (19 tuổi, ở khu phố Tân An, phường Tân Hiệp Đông, TP.HCM), Nguyễn Văn Phước (25 tuổi, ở ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, ở khóm Cái Nai, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, ngày 4.11, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận tin báo của người bị hại về việc bị trộm mất nhiều vàng, ngoại tệ và tiền Việt Nam. Từ thông tin và dấu vết thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự xác định nhóm nghi vấn và làm rõ những người liên quan.

Lý Văn Phong tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Khi khám xét nơi ở của những người liên quan, cơ quan điều tra thu giữ nhiều lượng vàng, dao tự chế, bình xịt hơi cay, xe mô tô và điện thoại di động. Theo công an, bước đầu, 4 người bị bắt thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của từng người trong vụ trộm nêu trên.