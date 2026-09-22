Công an Cà Mau tìm bị hại vụ lừa đặt cọc mua điện thoại qua Facebook

Ngày 22.9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau thông báo tìm bị hại trong vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng.

Theo đó, từ cuối năm 2024 đến tháng 8.2026, người sử dụng các tài khoản thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đặt cọc mua, bán điện thoại di động trên mạng xã hội Facebook.

Công an Cà Mau tìm bị hại của chiêu lừa cọc mua điện thoại qua Facebook MINH HỌA: AI

Các tài khoản Facebook "Phuc Ca Mau", "Em Phuc" hoặc "Ca Mau Phuc" đăng tải, chia sẻ hoạt động mua, bán điện thoại di động.

Khi khách hàng có nhu cầu mua điện thoại nhắn tin vào các tài khoản Facebook trên, người bán chủ động xin tài khoản Zalo và sử dụng số điện thoại 0397.549.937, đăng ký Zalo tên Đỗ Phúc, để kết bạn, trao đổi tư vấn, báo giá và phương thức giao nhận hàng.

Sau khi thỏa thuận, người bán yêu cầu khách hàng đặt cọc từ 50.000 đồng đến 5 triệu đồng vào tài khoản số 0397549937 tại Ngân hàng VPBank, tên DO VAN PHUC, hoặc tài khoản số 19073615654017 tại Ngân hàng Techcombank, tên DO VAN PHUC.

Nhận được tiền, người bán không giao điện thoại di động như thỏa thuận, đồng thời xóa tin nhắn, chặn liên hệ, hủy kết bạn Zalo và Facebook.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân là bị hại, từng giao dịch với những tài khoản Facebook trên, liên hệ đơn vị để xác minh, làm rõ. Địa chỉ liên hệ tại số 5A Hùng Vương, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.