Đưa 8 bị can vào trường giáo dưỡng sau vụ thiếu niên tử vong ở quán cà phê

Ngày 22.9, theo thông tin từ TAND tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa mở phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đưa vào trường giáo dưỡng đối với 8 bị can liên quan đến vụ thiếu niên tử vong ở quán cà phê.

Các bị can gồm: L.H.T (16 tuổi), N.N.D (16 tuổi), N.M.K (17 tuổi), L.T.A (17 tuổi), N.H.Q (15 tuổi) và P.V.Đ (16 tuổi), đều ngụ xã Tân Lộc; N.C.H (17 tuổi, khóm 17) và N.H.N (17 tuổi, khóm 28), cùng ở phường An Xuyên.

TAND tỉnh Cà Mau mở phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đưa vào trường giáo dưỡng đối với 8 bị can trong vụ thiếu niên tử vong ở quán cà phê ẢNH: CTV

Theo hồ sơ, vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa nhóm của L.H.M và nhóm của N.N.N. Ngày 8.5, sau khi biết nhóm M. đang có mặt tại quán cà phê, nhóm của N. tập hợp, rủ thêm người đi tìm nhóm M. để đánh nhau, trả thù.

Trong quá trình thực hiện, N.N.N, B.L.Q.A, T.C.H, L.H.Đ, H.T.L, N.T.P và N.H.K.M được xác định giữ vai trò chính, trực tiếp hoặc tích cực tham gia hành vi gây thương tích cho L.H.M, dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong.

Đối với L.H.T, P.V.Đ, N.H.Q, N.M.K, L.T.A, N.H.N, N.N.D và N.C.H, hồ sơ xác định mức độ tham gia thấp hơn. Tất cả chỉ giúp sức về mặt tinh thần, là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án nên được xem xét xử lý chuyển hướng.

Trong đó, L.H.T, N.C.H, N.M.K, L.T.A và P.V.Đ không trực tiếp vào quán tấn công bị hại, không trực tiếp gây thương tích, không chuẩn bị hung khí mà đứng nhìn các đối tượng khác gây án.

N.N.D, N.H.N và N.H.Q cũng không trực tiếp vào quán gây thương tích nhưng có hành vi hỗ trợ trong quá trình xảy ra vụ việc, trong đó có việc rượt đuổi người khác theo yêu cầu của N.T.P.

Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi và cùng người đại diện hợp pháp đồng ý áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng. Tòa án xem xét độ tuổi, mức độ tham gia, nhân thân và môi trường sống để cá thể hóa thời hạn.

TAND tỉnh Cà Mau quyết định đưa cả 8 bị can vào trường giáo dưỡng; trong đó L.H.T, P.V.Đ, N.H.Q, N.M.K và L.T.A chấp hành 6 tháng; N.H.N, N.N.D và N.C.H chấp hành 9 tháng.

Việc xử lý chuyển hướng đưa vào trường giáo dưỡng nhằm giáo dục, quản lý, giúp các bị can nhận thức sai phạm, rèn luyện, học tập, sửa chữa hành vi và tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, ban đầu giữa N.N.D (ở ấp 7, xã Tân Lộc, Cà Mau) và L.H.M (17 tuổi, ở xã Thới Bình, Cà Mau) có mâu thuẫn với nhau.

Chiều 8.5, N.N.N (17 tuổi, ở xã Tân Lộc) gọi điện thoại cho D., báo phát hiện M. đang ngồi tại quán cà phê, đồng thời rủ rê đi gặp N. để giải quyết mâu thuẫn.

Dù tỏ ra dè dặt nhưng sau cuộc gọi với N., D. vẫn rủ thêm nhiều thanh thiếu niên khác chạy xe đến quán cà phê. Trên đường đi, đến trước Trường THCS - THPT Tân Lộc, nhóm này gặp L.H.Đ (17 tuổi, ở xã Thới Bình) và N.T.P (15 tuổi, ở xã Tân Lộc) đang đứng đợi nên dừng lại.

Tại đây, một lúc sau, nhóm của B.L.Q.A (17 tuổi, ở phường An Xuyên, Cà Mau) tới. Lúc này, Q.A liên tục dùng lời lẽ kích động, lôi kéo cả nhóm giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Sau đó, N.T.P chở một người trong nhóm đi mua hung khí. Có hung khí, nhiều thanh thiếu niên chạy xe máy đến quán cà phê, lao vào tấn công L.H.M, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai, trích xuất camera và truy xét những người liên quan. Hơn 1 giờ sau, công an xác định, lần lượt bắt giữ 15 bị can để phục vụ điều tra.