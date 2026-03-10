Công an Cần Thơ bác tin 'CSGT vượt đèn đỏ tông xe khách, 1 chiến sĩ tử vong'

Ngày 10.3, Công an thành phố Cần Thơ có thông tin chính thức về một bài viết trên mạng xã hội đăng hình ảnh xe cảnh sát giao thông gặp tai nạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là thành phố Cần Thơ).

Công an Cần Thơ bác bỏ tin cảnh sát giao thông vượt đèn đỏ tông xe khách tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ ẢNH: CACT

Theo đó, bài viết này có nội dung: "Sóc Trăng - 12 giờ khuya. Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong lúc lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi người vi phạm giao thông. Trong quá trình rượt đuổi với tốc độ cao và vượt đèn đỏ, xe mô tô chuyên dụng của cảnh sát giao thông đã va chạm mạnh với xe chở khách.

Cú tông khiến xe khách bị móp méo nặng, còn xe mô tô chuyên dụng của cảnh sát giao thông bị hư hỏng gần như hoàn toàn. Một chiến sĩ cảnh sát giao thông tử vong ngay khi vừa được đưa lên xe cứu thương, một chiến sĩ khác đang bất động và được chuyển gấp đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Một cuộc truy đuổi trong đêm và cái giá phải trả quá đắt".

Thông tin này nhanh chóng được nhiều tài khoản chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận.

Tuy nhiên, qua xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Cần Thơ khẳng định không xảy ra vụ việc như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung bài đăng nói trên là thông tin không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu suy diễn, thổi phồng sự việc, dễ gây hiểu lầm cho người đọc và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Công an Cần Thơ cho biết thêm, theo quy định, mọi vụ tai nạn giao thông nếu xảy ra đều được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra và thông tin chính thức. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chỉ nên theo dõi các nguồn tin chính thống để tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật.

Hiện, Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý việc tung tin sai sự thật nói trên.

Công an thành phố Cần Thơ cho biết, trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức (đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt của tổ chức). Nghiêm trọng hơn, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự theo điều 331 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, với mức hình phạt có thể lên đến 7 năm tù.



