Công an Cần Thơ phát hiện nhiều sai phạm tại Nha khoa quốc tế Tuệ Minh

Ngày 27.6, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp với Sở Y tế thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn và phát hiện nhiều sai phạm.

Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh ở phường Long Mỹ, thành phố Cần Thơ ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo đó, khi lực lượng chức năng kiểm tra Nha khoa quốc tế Tuệ Minh ở phường Long Mỹ vào ngày 26.6, cơ sở này không cung cấp được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ pháp lý nào liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Chủ cơ sở lẫn người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đều vắng mặt.

Trong khi đó, nhân viên trực tiếp khám chữa bệnh, can thiệp kỹ thuật răng cho khách hàng chỉ có bằng cấp, chứng chỉ về điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược. Thậm chí, có nhân viên chỉ có bằng cao đẳng thương mại điện tử. Không ai có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt. Toàn bộ nhân sự đang làm việc tại đây đều không có hợp đồng ký kết với cơ sở.

Bên cạnh đó, cơ sở này cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại máy móc, thiết bị và các loại thuốc, vật tư y tế.

Với những sai phạm này, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tiến hành niêm phong toàn bộ máy móc, trang thiết bị y tế tại Nha khoa quốc tế Tuệ Minh ở phường Long Mỹ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, trên địa bàn có nhiều cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh. Tuy nhiên, trong ngày 26.6 các cơ sở đã đồng loạt đóng cửa, không hoạt động; trong đó, một số cơ sở đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động.