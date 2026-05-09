Công an Cần Thơ trao quà, khám bệnh miễn phí tại ‘xóm đạo’ Thạnh An

Ngày 9.5, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp một số cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa tại xã Thạnh An.

Đây là xã ở cửa ngõ phía tây của Cần Thơ, giáp ranh tỉnh An Giang, với điểm đặc thù khoảng 74% dân số là đồng bào Công giáo. Thời gian qua, người dân đã tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững bình yên cho từng xóm đạo, làng quê trên địa bàn.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Cần Thơ phối hợp khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con xã Thạnh An ẢNH: CTV

Tại đây, hơn 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn và cụ già neo đơn đã được các bác sĩ thăm khám tận tình, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Ban tổ chức còn trao tận tay bà con 300 phần nhu yếu phẩm thiết thực như gạo, mì gói, sữa, đường. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng của các chiến sĩ công an, Hội Chữ thập đỏ thành phố và nhiều nhà hảo tâm dành cho bà con.

Cũng tại chương trình, nhiều người dân còn cùng các cán bộ, viên chức, công an cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tham gia hiến máu tình nguyện cứu người. Sự chung tay này góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện và lan tỏa thông điệp về một lối sống đẹp, lối sống có trách nhiệm với cộng đồng .

Bà con khó khăn nhận quà an sinh xã hội từ các chiến sĩ công an ẢNH: CTV

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Cần Thơ, cho biết chương trình trên là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10.5.1958 - 10.5.2026). Các cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân đã rất háo hức tham gia, vì mọi người đang có tinh thần cao trong việc hưởng ứng phong trào thi đua "ba nhất" (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất).

Với Ban tổ chức, ngoài ý nghĩa giúp sức về an sinh xã hội, chương trình còn là sự tri ân của cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ đối với bà con nhân dân xã Thạnh An đã luôn đồng hành, tin tưởng, ủng hộ trong thời gian qua.

"Chúng tôi mong rằng thông qua hoạt động chăm sóc sức khỏe, trao tặng những phần quà nghĩa tình sẽ chia sẻ được phần nào những khó khăn trong cuộc sống của bà con. Qua đó, đưa hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" ngày càng gần gũi hơn với mọi người", thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc chia sẻ.