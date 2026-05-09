Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Công an Cần Thơ trao quà, khám bệnh miễn phí tại ‘xóm đạo’ Thạnh An

Thanh Duy - Duy Tân
09/05/2026 19:16 GMT+7

Công an thành phố Cần Thơ vừa đến 'xóm đạo' Thạnh An tặng những phần quà ý nghĩa về mặt an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho bà con khó khăn.

Ngày 9.5, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp một số cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa tại xã Thạnh An.

Đây là xã ở cửa ngõ phía tây của Cần Thơ, giáp ranh tỉnh An Giang, với điểm đặc thù khoảng 74% dân số là đồng bào Công giáo. Thời gian qua, người dân đã tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững bình yên cho từng xóm đạo, làng quê trên địa bàn.

Công an Cần Thơ trao quà, khám bệnh miễn phí tại ‘xóm đạo’ Thạnh An- Ảnh 1.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Cần Thơ phối hợp khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con xã Thạnh An

ẢNH: CTV

Tại đây, hơn 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn và cụ già neo đơn đã được các bác sĩ thăm khám tận tình, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Ban tổ chức còn trao tận tay bà con 300 phần nhu yếu phẩm thiết thực như gạo, mì gói, sữa, đường. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng của các chiến sĩ công an, Hội Chữ thập đỏ thành phố và nhiều nhà hảo tâm dành cho bà con.

Cũng tại chương trình, nhiều người dân còn cùng các cán bộ, viên chức, công an cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tham gia hiến máu tình nguyện cứu người. Sự chung tay này góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện và lan tỏa thông điệp về một lối sống đẹp, lối sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Công an Cần Thơ trao quà, khám bệnh miễn phí tại ‘xóm đạo’ Thạnh An- Ảnh 2.

Bà con khó khăn nhận quà an sinh xã hội từ các chiến sĩ công an

ẢNH: CTV

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Cần Thơ, cho biết chương trình trên là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10.5.1958 - 10.5.2026). Các cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân đã rất háo hức tham gia, vì mọi người đang có tinh thần cao trong việc hưởng ứng phong trào thi đua "ba nhất" (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất).

Với Ban tổ chức, ngoài ý nghĩa giúp sức về an sinh xã hội, chương trình còn là sự tri ân của cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ đối với bà con nhân dân xã Thạnh An đã luôn đồng hành, tin tưởng, ủng hộ trong thời gian qua. 

"Chúng tôi mong rằng thông qua hoạt động chăm sóc sức khỏe, trao tặng những phần quà nghĩa tình sẽ chia sẻ được phần nào những khó khăn trong cuộc sống của bà con. Qua đó, đưa hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" ngày càng gần gũi hơn với mọi người", thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc chia sẻ.

Tin liên quan

Công an Cần Thơ đưa nghị quyết của Đảng, phong trào 'ba nhất' lên sân khấu

Công an Cần Thơ đưa nghị quyết của Đảng, phong trào 'ba nhất' lên sân khấu

Qua hình thức sân khấu hóa, Công an TP.Cần Thơ mong các cán bộ, chiến sĩ sẽ hiểu sâu hơn nghị quyết của Đảng và phong trào thi đua "ba nhất" để hành động có hiệu quả trong từng lĩnh vực công tác.

Khám phá thêm chủ đề

cần thơ xóm đạo thiện nguyện an sinh xã hội công an cần thơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận