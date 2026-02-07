Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an Cần Thơ vận động THACO tặng 1.000 căn nhà cho hộ dân khó khăn

Đình Tuyển
Đình Tuyển
07/02/2026 05:17 GMT+7

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (THACO) Trần Bá Dương đã trao bảng tượng trưng ủng hộ kinh phí để Công an TP.Cần Thơ xây dựng 1.000 căn nhà tặng gia đình khó khăn trên địa bàn.

Tối 6.2, Công an TP.Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Công an TP.Cần Thơ - Chung tay vì bình yên cuộc sống - Vì hạnh phúc nhân dân"; đồng thời trao tặng 1.000 căn nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Công an Cần Thơ vận động THACO tặng 1.000 căn nhà cho hộ dân khó khăn- Ảnh 1.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (THACO) trao bảng tượng trưng kinh phí cho thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ để triển khai xây dựng 1.000 nhà cho các hộ khó khăn

ẢNH: CACT

Theo ban tổ chức, sự kiện nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026) và thực hiện mục tiêu an sinh xã hội cho người dân địa phương.

Tại buổi lễ, ông Trần Bá Dương đã trao bảng tượng trưng tặng 1.000 căn nhà (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng), tổng kinh phí là 60 tỉ đồng cho Công an TP.Cần Thơ.

Công an Cần Thơ vận động THACO tặng 1.000 căn nhà cho hộ dân khó khăn- Ảnh 2.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ và ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cùng lãnh đạo Công an thành phố tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ

ẢNH: CACT

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ khẳng định, công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, thể hiện tinh thần "Gần dân nhất" trong phong trào thi đua "Ba nhất" mà lực lượng đang quyết liệt triển khai. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Theo ông Huỳnh Việt Hòa, sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí từ Tập đoàn THACO, Công an thành phố sẽ thành lập các ban chỉ đạo phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, xét các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố, theo đúng đối tượng thụ hưởng. 

Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP.Cần Thơ cũng sẽ chỉ đạo, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương phụ trách theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng nhà tặng người dân khó khăn.

Công an các đơn vị, địa phương cũng sẽ vận động cán bộ chiến sĩ tình nguyện đóng góp ngày công, tranh thủ tối đa nguồn lực từ nhân công, kinh phí, cơ sở vật chất để hỗ trợ các hộ dân tiết kiệm chi phí, không để chi phí nhân công ảnh hưởng đến chất lượng vật tư, công trình. Bảo đảm cho người dân khó khăn có nhà ở an toàn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

