Công an cảnh báo chiêu lừa 'chuẩn hóa SIM chính chủ'

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát đi khuyến cáo gửi tới người dân, để nhận diện đối với thủ đoạn lừa đảo mới, liên quan đến việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động (SIM chính chủ).

Theo đó, lợi dụng việc triển khai quy định về chuẩn hóa, xác thực thông tin thuê bao theo Thông tư số 08/2026 của Bộ KH-CN, một số đối tượng đã giả danh nhân viên của các nhà mạng như Viettel, Vinaphone, MobiFone… để gọi điện thông báo thuê bao chưa được chuẩn hóa thông tin, đồng thời đe dọa sẽ khóa SIM hoặc thu hồi số nếu người dùng không thực hiện ngay.

Các đối tượng còn gửi đường link giả mạo qua tin nhắn SMS, Zalo, messenger… yêu cầu người dân cập nhật thông tin cá nhân, đăng nhập tài khoản hoặc cài đặt "ứng dụng nhà mạng" (thực chất là ứng dụng chứa mã độc).

Đáng chú ý, nhóm lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin nhạy cảm như mã OTP, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu cá nhân.

Sau khi có được thông tin, chúng tiến hành chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt khi nhận được các cuộc gọi từ số lạ, nhất là số quốc tế hoặc không rõ nguồn gốc; các nội dung mang tính đe dọa, thúc ép xử lý ngay; hoặc các đường link không phải website chính thức của nhà mạng.

Người dân cũng cần lưu ý các ứng dụng yêu cầu cấp quyền bất thường như truy cập tin nhắn, danh bạ hoặc điều khiển thiết bị.

Để phòng ngừa, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc tin nhắn; không truy cập đường link lạ; không cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống.

Việc chuẩn hóa thông tin thuê bao chỉ nên thực hiện tại các điểm giao dịch chính thức của nhà mạng hoặc thông qua ứng dụng chính thức trên App Store, Google Play.

Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, người dân cần chủ động liên hệ tổng đài chính thức của nhà mạng để kiểm tra. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Vẫn theo công an, người dân có thể chủ động kiểm tra thông tin thuê bao đã được xác thực hay chưa bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp: TTTB [số CCCD] hoặc TTTB [số CMND 9 số] gửi đến tổng đài 1414. Đây là dịch vụ hoàn toàn miễn phí, áp dụng cho tất cả các nhà mạng.

Sau khi gửi tin, hệ thống sẽ phản hồi các thông tin liên quan như họ tên, ngày sinh, số giấy tờ và danh sách các thuê bao đăng ký theo số căn cước.

Nếu thông tin trùng khớp, SIM đã được đăng ký chính chủ; nếu chưa chính xác, người dân cần sớm cập nhật lại thông tin với nhà mạng.