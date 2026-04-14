Công an cảnh báo những vị khách nước ngoài 'cửa đóng then cài, điện tăng bất thường'

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát cảnh báo đến người dân và các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng.

Công an cảnh báo những dấu hiệu đáng nghi của tội phạm công nghệ cao từ nước ngoài vào Việt Nam ẢNH: CACC

Theo cơ quan này, sau khi lực lượng chức năng tại một số quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, tăng cường truy quét các băng nhóm tội phạm công nghệ cao, nhiều đối tượng đã lợi dụng chính sách xuất nhập cảnh, di chuyển sang Việt Nam để tiếp tục hoạt động.

Lực lượng công an trên toàn quốc đã phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn, do người nước ngoài cầm đầu, tổ chức, với thủ đoạn rất tinh vi.

Kết quả điều tra cho thấy, phương thức thường được đối tượng sử dụng để tiếp cận nạn nhân như: thông qua ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội, các nền tảng nhắn tin hoặc trò chơi trực tuyến; giả danh cán bộ ngoại giao, doanh nhân nước ngoài; yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trong các giao dịch mua bán…

Đáng chú ý, các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam chủ yếu bằng visa du lịch hoặc lao động ngắn hạn, sau đó thuê nhà làm nơi hoạt động. Tại đây, chúng sẽ lập các công ty "bình phong", tổ chức hoạt động theo nhóm nhỏ, phân tán nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, cơ quan này nhận diện một số dấu hiệu đáng nghi mà các cơ sở lưu trú cần đặc biệt lưu ý.

Trong đó, khách thuê thường có biểu hiện sinh hoạt khép kín, ít tiếp xúc bên ngoài, yêu cầu không gian riêng tư tuyệt đối; thường xuyên đóng kín cửa, che chắn cửa sổ bằng rèm hoặc decal.

Bên trong nơi ở có thể lắp đặt nhiều thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng, đường truyền internet tốc độ cao. Lượng điện tiêu thụ tăng bất thường so với mức thông thường.

Các đối tượng còn thường nhờ người Việt Nam đứng tên hợp đồng thuê nhà hoặc có biểu hiện né tránh, không thực hiện khai báo tạm trú.

Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến nghị các cơ sở lưu trú và người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Trước khi cho khách nước ngoài lưu trú, cần kiểm tra kỹ hộ chiếu, thị thực bản gốc còn thời hạn, đảm bảo thông tin trùng khớp.

Việc khai báo tạm trú phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời trên hệ thống điện tử theo quy định hiện hành.

"Sự phối hợp chặt chẽ của người dân và doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm công nghệ cao, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn", công an nhấn mạnh.