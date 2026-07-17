Công an Đà Nẵng khởi tố 2 người 'khủng bố tinh thần' đòi tiền cọc đất

Ngày 17.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Lê Ngọc Quý (31 tuổi) và Nguyễn Hữu Dũng (46 tuổi, cùng ở phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ tranh chấp hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông L.P.T với bà N.T.V và bà N.T.H.V. Hai bên đã ký hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đất với số tiền 250 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đọc quyết định khởi tố Phan Lê Ngọc Quý ẢNH: CÔNG AN ĐÀ NẴNG

Cơ quan điều tra xác định, trước khi ký hợp đồng, bên nhận chuyển nhượng đã biết rõ thửa đất có một phần nằm trong diện quy hoạch và thông tin này được thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến thời điểm thực hiện hợp đồng, bên nhận chuyển nhượng lại lấy lý do đất thuộc quy hoạch để yêu cầu hoàn trả tiền đặt cọc.

Ông L.P.T không đồng ý vì cho rằng việc xử lý khoản tiền đặt cọc phải được thực hiện theo đúng thỏa thuận đã ký giữa các bên.

Theo hồ sơ vụ án, bà N.T.V, bà N.T.H.V cùng Nguyễn Hữu Dũng và Phan Lê Ngọc Quý đã nhiều lần tìm đến nhà ông T., đồng thời liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa nhằm gây áp lực buộc bị hại trả lại số tiền đặt cọc.

Đáng chú ý, trong một lần đến nhà ông T., Nguyễn Hữu Dũng bị cáo buộc dùng tay đánh vào mặt nạn nhân khiến chảy máu mũi, còn Phan Lê Ngọc Quý liên tục chửi bới, đe dọa, uy hiếp tinh thần.

Không dừng lại ở đó, các bị can còn mua ổ khóa để khóa cửa nhà, không cho ông T. vào nhà, đồng thời tiếp tục gọi điện, nhắn tin đe dọa trong nhiều ngày nhằm ép buộc bị hại giao tiền.

Do lo sợ, ông T. đã chuyển cho một trong các đối tượng số tiền 2 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Hữu Dũng tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN ĐÀ NẴNG

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu thập dữ liệu camera, bản ghi âm, lời khai của những người liên quan cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các nghi phạm đã sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực và nhiều thủ đoạn uy hiếp tinh thần để buộc bị hại giao tài sản, có dấu hiệu cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý những cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.