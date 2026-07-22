Công an Đắk Lắk bắt giam 2 bị can đột nhập ki ốt trộm cắp tài sản

Hai bị can bị khởi tố gồm Vũ Văn Bảo (29 tuổi, ở xã Cư Jút, Lâm Đồng) và Vũ Quốc Huy (29 tuổi, ở phường Thành Nhất, Đắk Lắk). Theo cơ quan công an, cả hai đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích.

Vũ Văn Bảo và Vũ Quốc Huy bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản ẢNH: C.T.V

Theo điều tra ban đầu, Bảo và Huy quen biết nhau từ đầu năm 2026. Ngày 12.7, Bảo từ TP.HCM đến nhà Huy tại phường Thành Nhất (Đắk Lắk) chơi và lưu trú. Do cần tiền tiêu xài, tối 14.7, cả hai rủ nhau đi xe máy tìm các hộ dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 15.7, Bảo và Huy đột nhập một ki ốt bán nước ven quốc lộ 26, thuộc phường Tân An, lấy trộm 3 loa điện tử cùng 3,4 triệu đồng tiền mặt.

Hai ngày sau, chủ ki ốt đến Công an phường Tân An trình báo vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 19.7, Công an phường Tân An đã xác định và bắt giữ Bảo cùng Huy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.