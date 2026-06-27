Công an điều tra vụ nhóm người đập phá xe ở xã Bà Điểm

Ngày 27.6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang phối hợp Công an xã Bà Điểm lấy lời khai, làm rõ vụ nhóm người đập phá xe ở xã Bà Điểm nhằm củng cố hồ sơ, xử lý về các hành vi "gây rối trật tự công cộng" và "hủy hoại tài sản".

Nam thanh niên dùng mũ bảo hiểm đập cửa kính xe tải van ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Các đối tượng bị lấy lời khai gồm: V.A.G.H (19 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc), L.B.L (18 tuổi, ở phường Tân Hòa), Đ.T.T (17 tuổi, ở phường Gò Vấp) và N.T.H.N (17 tuổi, ở phường Tân Thới Hiệp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 22.6, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện thông tin về việc một nhóm người chặn đường, chửi bới và đập phá kính chiếc ô tô tải van đang dừng chờ đèn đỏ gần ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ - Phan Văn Hớn (giao lộ Phan Văn Hớn – Nguyễn Ảnh Thủ nối dài, thuộc ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, PC02 đã khẩn trương phối hợp Công an xã Bà Điểm tiến hành xác minh, trích xuất hệ thống camera an ninh dọc tuyến đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định chiếc xe bị tấn công là xe tải van màu trắng do anh N.M.K (ở phường Bình Tân) điều khiển.

Làm việc với cơ quan công an, anh K. cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong quá trình tham gia giao thông. Cụ thể, khi di chuyển trên đường, nam tài xế có bấm còi xin đường khiến nhóm thanh niên đi xe máy bực tức, đuổi theo.

Khi xe của anh K. dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Phan Văn Hớn - Nguyễn Ảnh Thủ, nhóm thanh thiếu niên (2 nam, 2 nữ) lập tức áp sát phương tiện. Sau đó, một nam thanh niên mặc áo thun màu đỏ, quần short màu trắng dùng mũ bảo hiểm đập vỡ nát kính cửa bên phụ, đồng thời dùng chân đạp mạnh vào cửa xe.

Chưa dừng lại, đối tượng này còn nhặt một tấm kính vỡ định ném vào trong cabin. Cùng lúc đó, 2 cô gái đi cùng liên tục chửi bới, xúc phạm tài xế bằng những lời lẽ thô tục. Sau khi quậy phá, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Kết quả xác minh vụ đập phá xe của cơ quan công an cho thấy thời gian và địa điểm xảy ra vụ việc hoàn toàn trùng khớp với nội dung, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Khảo sát thực tế, tài sản bị thiệt hại gồm 1 kính cửa bên phụ bị hư hỏng hoàn toàn và phần cửa xe bên phụ bị móp méo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã khẩn trương truy xét và đưa nhóm người nói trên (gồm: H., T., N., L.) về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình do tính khí bốc đồng khi đi đường.

Hiện Công an xã Bà Điểm tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu và chứng cứ liên quan để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.