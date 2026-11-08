Công an đưa nhóm thanh thiếu niên ở TP.HCM suýt đánh nhau đi dọn vệ sinh

Ngày 8.11, thông tin từ Công an phường Tân Khánh (Công an TP.HCM) cho biết đơn vị đã kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, có biểu hiện chuẩn bị xô xát do mâu thuẫn trong quá trình chơi game, đồng thời tổ chức giáo dục bằng hoạt động dọn dẹp vệ sinh đường phố.

Công an phường Tân Khánh làm việc với 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị đánh nhau ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ tuần tra Công an phường Tân Khánh phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên tụ tập, có dấu hiệu chuẩn bị đánh nhau. Công an đã can thiệp, đưa những người liên quan về trụ sở để tìm hiểu sự việc.

Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên cho biết do phát sinh bất hòa trong lúc chơi game nên 2 nhóm hẹn gặp nhau để "nói chuyện". Nhờ được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, vụ việc chưa xảy ra xô xát, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Nhận thấy những người liên quan còn ở độ tuổi thanh thiếu niên, suy nghĩ chưa chín chắn, Công an phường Tân Khánh đã liên hệ, mời phụ huynh đến phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở. Đồng thời, các em được yêu cầu cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Nhóm thanh thiếu niên tham gia dọn vệ sinh, làm đẹp các tuyến đường trên địa bàn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bên cạnh đó, lực lượng công an khu vực phối hợp ban điều hành khu phố định hướng, giáo dục các em thông qua những hoạt động thiết thực. Cụ thể, các em sẽ tham gia dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn mỹ quan tại các tuyến đường trên địa bàn hằng tuần.

Qua vụ việc, Công an phường Tân Khánh khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý và định hướng con em, nhất là trong việc sử dụng mạng xã hội, tham gia trò chơi điện tử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Hai nhóm thanh thiếu niên được Công an xã Phú Giáo đưa đến nghĩa trang liệt sĩ để lau chùi, quét dọn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) cũng tổ chức giáo dục hai nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện chuẩn bị đánh nhau bằng cách đưa các em đến nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để quét dọn, vệ sinh các phần mộ.

Việc kết hợp nhắc nhở, tuyên truyền pháp luật với các hoạt động lao động công ích được xem là cách giáo dục trực quan, gần gũi. Thay vì chỉ dừng lại ở việc cảnh cáo, yêu cầu cam kết, những hoạt động này tạo cơ hội để thanh thiếu niên trực tiếp tham gia việc có ích, rèn luyện ý thức kỷ luật và trách nhiệm với xã hội.