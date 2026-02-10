Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Công an Gia Lai trao 600 suất quà tết cho người dân vùng lũ Hải Minh

Trị Bình
Trị Bình
10/02/2026 09:24 GMT+7

Chiều 9.2, Công an tỉnh Gia Lai trao quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ năm 2025 tại khu vực Hải Minh, phường Quy Nhơn (Gia Lai).

Đoàn công tác do thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, làm trưởng đoàn; tham gia có đại tá Ngô Cự Vinh, Phó giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền phường Quy Nhơn.

Công an tỉnh Gia Lai trao 600 suất quà tết cho người dân Hải Minh- Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, tặng quà cho người dân Hải Minh

ẢNH: TRỊ BÌNH

Trong các đợt bão lũ tháng 11.2025, nhiều hộ dân tại Hải Minh bị thiệt hại nặng, tài sản hư hỏng, sinh kế bị gián đoạn. Đến nay, khi Tết Nguyên đán cận kề, đời sống của không ít gia đình vẫn còn thiếu thốn, cần sự hỗ trợ kịp thời.

Thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất", Công an tỉnh Gia Lai trao 600 phần quà tết, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của lực lượng công an, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, từng bước ổn định cuộc sống và yên tâm đón Tết Bính Ngọ 2026 trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

Xúc động khi nhận quà, bà Trần Thị Thứ (ở Hải Minh) cho biết: "Sau bão lũ, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Được lãnh đạo Công an tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà tết, chúng tôi rất mừng và thấy ấm lòng hơn khi tết đang đến gần".

Cùng chung cảm xúc, ông Nguyễn Văn Bông, người dân Hải Minh, chia sẻ, sự quan tâm, động viên của lực lượng công an không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn để bà con nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Công an tỉnh Gia Lai trao 600 suất quà tết cho người dân Hải Minh- Ảnh 2.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai và phường Quy Nhơn tặng quà cho người dân Hải Minh

ẢNH: TRỊ BÌNH

Phát biểu tại buổi trao quà, thiếu tướng Lê Quang Nhân nhấn mạnh: "Chăm lo đời sống nhân dân, nhất là trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự gắn bó mật thiết của lực lượng công an với nhân dân, quyết không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an".

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai cũng trao quà, động viên tập thể cán bộ, chiến sĩ Hải đội biên phòng 2, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, những lực lượng đang ngày đêm bám biển, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần bảo đảm bình yên cho vùng biển quê hương.

Công an Gia Lai bàn giao 23 căn nhà đại đoàn kết cho hộ đặc biệt khó khăn

Công an Gia Lai bàn giao 23 căn nhà đại đoàn kết cho hộ đặc biệt khó khăn

Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Cục V05 Bộ Công an và các nhà hảo tâm bàn giao 23 căn nhà đại đoàn kết cho hộ đặc biệt khó khăn tại xã Phú Túc và xã Ia Rsai, góp phần ổn định đời sống người dân.

Gia Lai Quà tết Công an Gia Lai tết bính ngọ Thiếu tướng Lê Quang Nhân
