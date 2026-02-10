Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Gia Lai: Khởi tố giám đốc gây thất thoát 3,2 tỉ đồng

Trị Bình
10/02/2026 07:53 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai về hành vi vi phạm quản lý tài sản nhà nước, gây thất thoát 3,2 tỉ đồng.

Ngày 9.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với ông Võ Ngọc Hiếu (61 tuổi, ở TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai, để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Gia Lai: Khởi tố giám đốc gây thất thoát 3,2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Các cơ quan chức năng làm việc với ông Võ Ngọc Hiếu (áo trắng)

ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, trên diện tích vườn cà phê của Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai do ông Hiếu làm giám đốc có số lượng lớn cây muồng. Doanh nghiệp đầu tư trồng cây muồng nhằm chắn gió, che bóng mát cho cây cà phê phát triển. Số cây này do công ty quản lý và thuộc sở hữu nhà nước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai không tổ chức kiểm đếm, không xác định và không đưa giá trị cây muồng vào tài sản doanh nghiệp. Việc làm này dẫn đến gây thất thoát 3,2 tỉ đồng tài sản nhà nước.

Sau khi cổ phần hóa, công ty nhiều lần bán số cây muồng nói trên. Cơ quan điều tra xác định, việc không kiểm đếm và tổ chức bán cây muồng đã trực tiếp gây thất thoát 3,2 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác định ông Võ Ngọc Hiếu là người chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra sai phạm và hậu quả gây thất thoát 3,2 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Chi tiếp khách sai đối tượng, gây thất thoát 1,8 tỉ đồng

Ba bị cáo là nguyên lãnh đạo, kế toán Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai chi tiếp khách sai đối tượng, gây thất thoát ngân sách hơn 1,8 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

gây thất thoát quản lý tài sản nhà nước Gia Lai cổ phần hóa tài sản Nhà nước
