Trao quà tết – Gửi trọn niềm tin tới cán bộ Hội Sinh viên

Sáng nay 9.2, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Trung tâm hỗ trợ phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình gặp mặt, thăm, chúc tết cán bộ Hội Sinh viên cấp cơ sở nhân dịp năm mới 2026, với mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức Hội đối với hội viên, sinh viên.

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã đến dự.

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao những phần quà tết chứa đựng tình cảm và niềm động viên của tổ chức Hội dành cho cán bộ Hội Sinh viên ẢNH: CTV

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết khẳng định công tác chăm lo, đồng hành cùng đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên luôn được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đặc biệt quan tâm. Mỗi phần quà tết không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, mà còn là tình cảm, sự ghi nhận và niềm tin của tổ chức Hội dành cho những cán bộ tận tâm, trách nhiệm với phong trào sinh viên. Đây chính là nguồn động viên để các cán bộ Hội Sinh viên tiếp tục yên tâm học tập, công tác và cống hiến cho sự phát triển của công tác Hội và phong trào sinh viên trong thời gian tới.

Anh Nguyễn Minh Triết cho rằng mỗi phần quà tết không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, mà còn là tình cảm, sự ghi nhận và niềm tin của tổ chức Hội dành cho những cán bộ tận tâm, trách nhiệm với phong trào sinh viên ẢNH: CTV

Tại chương trình, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã trao 50 suất quà tết, mỗi suất gồm: các phần quà thiết thực và 2 triệu đồng.

Trong không khí thân tình, ấm áp của chương trình, nhiều cán bộ Hội và sinh viên tiêu biểu đã bày tỏ niềm xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM đã luôn quan tâm, lắng nghe và kịp thời động viên đội ngũ cán bộ cơ sở – lực lượng trực tiếp triển khai, kết nối và lan tỏa các phong trào, hoạt động sinh viên tại các trường.

Cán bộ Hội Sinh viên các trường chia sẻ tại buổi gặp mặt ẢNH: CTV

Chương trình chăm lo tết cho cán bộ Đoàn - Hội là hoạt động được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam duy trì thường xuyên qua nhiều năm, thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia và trách nhiệm của tổ chức Hội đối với đội ngũ cán bộ cơ sở – những người đang ngày ngày góp phần xây dựng phong trào sinh viên ngày càng phát triển vững mạnh.