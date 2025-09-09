Công an Hà Nội thu 1 tấn 'lạp xưởng Hà Khẩu nướng đá'

Theo Công an Hà Nội, thời gian gần đây, cơ quan này thực hiện chỉ đạo về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố trước thềm tết Trung thu năm 2025.

Tổ công tác liên ngành của Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh trên địa bàn ẢNH: N.B

Ngày 9.9, Đội phòng ngừa điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong lĩnh vực khác (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra công tác chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tại ngõ 61 (P.Yên Hòa, Hà Nội).

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện 9.400 sản phẩm lạp xưởng (trọng lượng khoảng 1 tấn) do nước ngoài sản xuất. Tất cả đều được đóng gói trong túi bóng dán tem nhãn nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, toàn bộ số hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Gần 1 tấn lạp xưởng với tên lạp xưởng Hà Khẩu nướng đá không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ ẢNH: N.B

Công an Hà Nội cho hay, loại thực phẩm này là món ăn phổ biến ở các hàng quán vỉa hè, thường được gọi với cái tên "lạp xưởng Hà Khẩu nướng đá" và tiêu thụ khá chạy.

Chủ số lạp xưởng lậu này được xác định là P.T.H (37 tuổi, trú P.Trung Hòa, Hà Nội).

Làm việc với lực lượng chức năng, H. khai nhận toàn bộ số hàng này được thu mua trôi nổi trên thị trường từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó phân phối ra thị trường, chủ yếu là các quán ăn vỉa hè và khu vực cổng trường học.

Tổ công tác liên ngành đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số lạp xưởng lậu kể trên để xác minh, xử lý.