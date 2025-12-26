Công an Hưng Yên khởi tố nhóm làm giả chứng chỉ nghề với giá 1 triệu đồng

Ngày 26.12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố đối với 5 đối tượng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, quy định tại điều 341 bộ luật Hình sự.

Tang vật vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Các bị can gồm: Đỗ Thu Hường (32 tuổi, trú xã Như Quỳnh, Hưng Yên), Âu Xuân Thành (44 tuổi, trú P.Việt Hưng, Hà Nội), Cao Đức Quyết (28 tuổi, trú xã Kiến Hưng, Hải Phòng), Phạm Hữu Công (27 tuổi, trú xã Tượng Lĩnh, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Thuần (39 tuổi, trú P.Mỹ Hào, Hưng Yên).

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, quá trình khám xét chỗ ở của các bị can này, công an đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố.

Bị can Vũ Đức Hinh cùng tang vật ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Liên quan vụ án, trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 4 bị can: Vũ Đức Hinh (41 tuổi, trú xã Gia Lâm, Hà Nội), Hoàng Văn Đô (42 tuổi, trú P.Cảnh Thụy, Bắc Ninh), Lý Văn Tình (32 tuổi, trú xã Lục Ngạn, Bắc Ninh) và Lê Công Thoại (29 tuổi, trú xã Hoàng Thanh, Thanh Hóa) cùng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Riêng Thoại bị khởi tố thêm tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Công an tỉnh Hưng Yên xác định các bị can đã dùng tài khoản Facebook, Zalo cá nhân để đăng bán chứng chỉ nghề với chi phí từ 1 - 1,5 triệu đồng/chứng chỉ. Mỗi chứng chỉ bán được, các bị can hưởng lợi từ 200.000 - 500.000 đồng.