Công an khám xét nhà Trưởng phòng Pháp chế Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

Chiều 3.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám xét nhà riêng của ông Đoàn Quang Huy, Trưởng phòng Pháp chế Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, nằm trong một con hẻm trên đường Đào Duy Từ, P.Xuân Hương - Đà Lạt, để phục vụ điều tra các sai phạm liên quan đến một phòng khám.

Công an có mặt trước nhà ông Đoàn Quang Huy, Trưởng phòng Pháp chế Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ẢNH: L.V

Vào sáng cùng ngày, nhiều cán bộ công an đã có mặt tại Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, nằm trong khu Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (đường Trần Phú, P.Xuân Hương - Đà Lạt), để khám xét phòng làm việc của ông Đoàn Quang Huy.

Công an phối hợp với các cơ quan chức năng khám xét nhà riêng của ông Huy ẢNH: L.V

Sau nhiều giờ làm việc, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều thùng tài liệu để phục vụ quá trình điều tra. Khi rời Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, cơ quan công an đã đưa theo ông Đoàn Quang Huy cùng một người khác có liên quan.

Việc khám xét nhà riêng và phòng làm việc của ông Huy nhằm phục vụ điều tra các sai phạm được cho là xảy ra tại một phòng khám trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trước khi sáp nhập tỉnh, ông Huy từng giữ chức Chánh thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng (cũ) trong nhiều năm.