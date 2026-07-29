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Văn hóa

Công an làm việc với 3 người trong vụ đăng clip cợt nhả chương trình 'Sao sáng dẫn đường'

Minh Hải
Minh Hải
3 thanh niên có hành vi nhại lại lời nhiều phân cảnh của chương trình 'Sao sáng dẫn đường' trên VTV, đã bị Công an tỉnh Ninh Bình yêu cầu đến trụ sở làm rõ về hành vi đưa thông tin có nội dung xấu, độc lên mạng xã hội.

Ngày 28.7, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, lực lượng của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình vừa làm việc với L.N.L (22 tuổi, ngụ P.Duy Tiên, Ninh Bình), T.T.H (22 tuổi, ngụ P.Hoàng Mai, Hà Nội) và V.C.G.B (19 tuổi, ngụ P.Hai Bà Trưng, Hà Nội), để làm rõ hành vi nhại lời, diễn tả lại lời chương trình một cách đùa cợt, thiếu tôn trọng đối với chương trình Sao sáng dẫn đường.

Công an làm việc với 3 người trong vụ đăng clip cợt nhả chương trình 'Sao sáng dẫn đường' - Ảnh 1.

Công an tỉnh Ninh Bình làm việc với 3 người trong vụ đăng clip cợt nhả chương trình 'Sao sáng dẫn đường'

ẢNH: CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH

Sao sáng dẫn đường là chương trình truyền hình trực tiếp phát sóng trên VTV tối 26.7, có nội dung tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, thân nhân những người có công với cách mạng và hành trình gian nan đi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các lực lượng chức năng. Chương trình có nhiều phân cảnh vô cùng xúc động với người xem. Tuy nhiên, 3 thanh niên trên đã diễn tả lại một số đoạn, lời thoại của chương trình một cách đùa cợt, cười cợt.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, nhóm người này có thái độ thiếu tôn trọng với những người đã hy sinh xương máu, hy sinh hạnh phúc bản thân, gia đình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, khiến dư luận xã hội bức xúc, phản ứng gay gắt và lên án.

Đoạn diễn của 3 thanh niên sau khi quay bằng điện thoại di động đã đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút người xem.

Làm việc tại cơ quan công an, 3 thanh niên đã nhận thức hành vi không đúng của mình và cho biết mục đích đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội để bạn bè xem, không có ý xúc phạm đến chương trình hoặc bất cứ ai. Clip sau đó cũng đã được gỡ bỏ.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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