Công an lập hồ sơ xử lý cô gái chửi, tát nam tài xế ô tô

Chiều 19.5, Công an Hà Nội cho biết, Công an P.Yên Hòa đang lập hồ sơ xử lý người phụ nữ có hành vi chửi bới, tát, đạp một nam tài xế sau va chạm giao thông trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, tát, đá nam tài xế ô tô sau va chạm tại khu vực trước cổng phụ Trường liên cấp Ngôi Sao Hà Nội (P.Yên Hòa).

Nắm thông tin, Công an P.Yên Hòa đã phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) vào cuộc xác minh và mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Bước đầu, Công an P.Yên Hòa xác định, khoảng 10 giờ ngày 16.5, chị N.T.H (39 tuổi, trú P.Thanh Xuân, Hà Nội) lái xe máy chở con trên đường Nguyễn Xuân Linh. Lúc này, ông T.V.H (52 tuổi, trú P.Yên Hòa) lùi xe ô tô không chú ý quan sát nên va vào xe máy của chị H. khiến hai mẹ con chị này ngã ra đường.

Do bức xúc và không giữ được bình tĩnh, chị H. đã chửi bới và đánh ông H.

Tại trụ sở công an, chị H. thừa nhận hành vi của mình. Phần mình, ông H. cho hay, bản thân không bị thương và cũng không đề nghị gì.

Công an P.Yên Hòa đang lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.