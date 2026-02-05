Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Công an mời người chặt hoa mai anh đào ở Đà Lạt làm việc

Quế Hà
05/02/2026 17:47 GMT+7

Hành vi chặt cành mai anh đào trong khuôn viên nhà công vụ tại Đà Lạt gây bức xúc dư luận, đặt ra vấn đề về ý thức, văn hóa ứng xử với thiên nhiên và trách nhiệm gìn giữ biểu tượng du lịch phố núi.

Ngày 5.2, một số người dân sinh sống trên đường Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) bất ngờ trước cảnh một người đàn ông vào khuôn viên Nhà ở công vụ tỉnh Lâm Đồng (số 1 Quang Trung) chặt cành hoa mai anh đào rồi mang lên ô tô.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ cùng ngày. Người đàn ông (chưa rõ lai lịch thời điểm đó) cùng một người khác chặt cành mai anh đào đang nở rộ trong khuôn viên nhà công vụ, sau đó đưa lên ô tô khách biển số 79H-088xx và rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh được người dân ghi lại, gửi cơ quan chức năng, sau đó clip xuất hiện trên các trang mạng xã hội.

Công an mời làm việc người đàn ông chặt mai anh đào Đà Lạt- Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông chặt cành mai anh đào ở Đà Lạt lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP TỪ CLIP

Sau khi xác minh, Công an phường Lâm Viên đã mời anh T.T.S (36 tuổi, trú tại địa phương) lên làm việc. Bước đầu, anh S. khai được tài xế tên H., làm việc cho một hãng vận tải hành khách, nhờ chặt cành mai anh đào mang về chơi tết, nên đã nhận lời giúp.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời mời tài xế H. lên làm việc.

Tại Đà Lạt, mai anh đào không chỉ là loài hoa đặc trưng của mùa xuân mà còn là biểu tượng của phố núi, được chính quyền và người dân chung tay trồng, chăm sóc nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, du lịch cho "xứ sở sương mù".

Công an mời làm việc người đàn ông chặt mai anh đào Đà Lạt- Ảnh 2.

Hành vi chặt hoa mai anh đào diễn ra trước mắt rất nhiều du khách nước ngoài

ẢNH: CLLIP

Thời gian qua, phường Xuân Hương (Đà Lạt) đã tổ chức Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt Xuân 2026 cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm tôn vinh vẻ đẹp loài hoa này; đồng thời, phát động chương trình trồng mới, mở rộng các tuyến đường, công viên mai anh đào. Hiện, nhiều khu vực quanh hồ Xuân Hương, đường Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lê Đại Hành… đang bước vào thời điểm mai anh đào nở rộ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Giữa bức tranh mùa xuân đang được gìn giữ bằng nỗ lực cộng đồng, mỗi cành hoa bị chặt đi không chỉ là tổn thương cảnh quan mà còn là lời nhắc thẳng thắn về cách con người ứng xử với thiên nhiên và với chính hình ảnh đặc trưng của phố núi Đà Lạt ngàn hoa.

Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026

Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026

Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 15.1 - 15.2.2026, trong không gian các phường Xuân Hương, Lâm Viên, Lang Biang và Xuân Trường, Đà Lạt.

mai anh đào công viên mai anh đào tỉnh Lâm Đồng Đà Lạt hồ xuân hương
