Thời sự

Công an Phú Thọ bố trí 635 'mắt thần' bắt đầu phạt nguội từ hôm nay 16.2

Tuyến Phan
Tuyến Phan
16/02/2026 15:22 GMT+7

Hệ thống 635 camera thông minh được lắp đặt tại 202 điểm trọng yếu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, bắt đầu trích xuất dữ liệu và xử phạt từ 16.2.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, kể từ 11 giờ ngày 16.2, đơn vị này chính thức vận hành hệ thống camera giám sát và thực hiện trích xuất dữ liệu, xử lý đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông được hệ thống ghi nhận.

Công an tỉnh Phú Thọ bố trí 635 'mắt thần' bắt đầu phạt nguội từ hôm nay 16.2- Ảnh 1.

Công an tỉnh Phú Thọ khánh thành Trung tâm Camera giám sát an ninh, trật tự và xử lý vi phạm giao thông

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, công trình được triển khai với quy mô 635 mắt camera thông minh, lắp đặt tại 202 điểm trọng yếu nhằm giám sát an ninh, trật tự và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.Việt Trì (cũ), các phường Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú, Việt Trì, xã Hy Cương và Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Hệ thống sử dụng công nghệ camera IP độ phân giải cao, hạ tầng truyền dẫn cáp quang bảo đảm băng thông lớn, truyền tải hình ảnh thời gian thực về Trung tâm Chỉ huy công an tỉnh, cho phép giám sát toàn diện tình hình an ninh, trật tự, hỗ trợ phát hiện, truy vết, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm trật tự an toàn giao thông một cách nhanh chóng, chính xác.

Công an tỉnh Phú Thọ bố trí 635 'mắt thần' bắt đầu phạt nguội từ hôm nay 16.2- Ảnh 2.

Hệ thống gồm 635 mắt camera thông minh, lắp đặt tại 202 điểm trọng yếu

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước khi vận hành chính thức, công an tỉnh đã tổ chức vận hành thử nghiệm. Kết quả cho thấy, hệ thống bước đầu phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, va chạm giao thông; đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Phú Thọ bố trí 635 'mắt thần' bắt đầu phạt nguội từ hôm nay 16.2- Ảnh 3.

Các vi phạm giao thông sẽ được trích xuất dữ liệu để xử lý theo quy định

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại buổi khánh thành trung tâm camera giám sát, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đánh giá việc xây dựng và đưa vào vận hành trung tâm này là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Ông đề nghị công an tỉnh tiếp tục quản lý, vận hành, khai thác hệ thống bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; thường xuyên đánh giá hiệu quả, kịp thời khắc phục tồn tại; từng bước mở rộng, kết nối, liên thông dữ liệu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho hay, công an tỉnh sẽ quản lý, khai thác hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự một cách chuyên nghiệp, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

