Công an Q.1 triệt phá băng nhóm trộm cắp trên xe buýt

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công an Q.1 tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung vào loại tội phạm có tổ chức, tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, tội phạm liên quan tín dụng đen...

Công an Q.1 tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong nhận diện, phát hiện, đấu tranh với tội phạm lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng để hoạt động, nhất là hành vi lừa đảo, cờ bạc, mại dâm...



Nhóm trộm cắp tài sản trên các tuyến buýt xe công cộng bị Công an Q.1 bắt giữ

Qua đó, Công an Q.1 đã phát hiện thông tin về nhóm người thực hiện trộm cắp tài sản trên các tuyến xe buýt công cộng.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an Q.1 xác lập chuyên án, khẩn trương triệt phá nhóm này để người dân an tâm, thuận tiện trong khi di chuyển, sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Sau một thời gian rà soát, theo dõi và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.1 đã triệt phá chuyên án, bắt giữ Lê Thị Ngọc Hương (65 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Thị Mận (64 tuổi), Nguyễn Tấn Dũng (44 tuổi), Huỳnh Thông Minh (42 tuổi, cùng ngụ P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), Phù Văn Tuấn (55 tuổi, ngụ Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội), Vũ Đức Sáu (50 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận thông qua các mối quan hệ xã hội rồi quen biết nhau. Do cần tiền tiêu xài, nhóm bàn bạc cùng thực hiện trộm cắp tài sản và phân công vai trò cụ thể.

Theo đó, Mận, Hương, Tuấn lên các tuyến xe buýt qua Q.1, chọn vị trí ngồi ở phía cửa sau xe (nơi xuống xe), chọn khách có tài sản sơ hở rồi dàn cảnh để trộm cắp. Dũng, Minh, Sáu phụ trách chở Mận, Hương, Tuấn đến trạm xe buýt; sau đó chạy theo xe buýt để nhận, giữ tài sản trộm được và chở đồng bọn chạy thoát. Tài sản sau khi trộm được sẽ giao cho Minh đem bán rồi giao tiền Mận để chia cho cả nhóm tiêu xài.

Bước đầu, cơ quan công an củng cố, xác định nhóm này đã thực hiện các vụ trộm cắp vào các ngày 5, 6 và 15.1.2024.

Đáng chú ý, chỉ trong ngày 15.1, nhóm này đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mận, Lê Thị Ngọc Hương, Nguyễn Tấn Dũng, Huỳnh Thông Minh, Phù Văn Tuấn, Vũ Đức Sáu về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy bắt tất cả những người có liên quan nhóm trên; đồng thời đề nghị ai là nạn nhân của nhóm này, đến Công an Q.1 (số 73, đường Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1) để trình báo, hỗ trợ điều tra.