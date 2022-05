Công an Quảng Ngãi hỗ trợ thanh niên đi bộ từ TP.HCM về quê ở Quảng Bình

Ngày 7.5, Công an P.Phổ Vinh, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, vào lúc 13 giờ 30 ngày 6.5, trong lúc tuần tra trên đường tránh trung tâm TX.Đức Phổ, tổ công tác phát hiện có một nam thanh niên đang đi bộ, áo quần lê thê, vai đeo ba lô nhỏ, tình trạng sức khỏe không ổn định nên đến hỏi thăm tình hình.

Qua hỏi thăm, nam thanh niên cho biết mình tên Chu Đức Thắng, 37 tuổi, quê ở xã Hàm Ninh, H.Quảng Ninh (Quảng Bình). Anh Thắng làm công nhân cho một cơ sở dệt bao bì ở H.Bình Chánh, TP.HCM. Cách đây 15 ngày, khi ở TP.HCM, anh Thắng bị trộm lấy hết tài sản và giấy tờ tùy thân. Do không có tiền và người thân ở nơi đất khách nên anh quyết định đi bộ về quê.

Anh Thắng cho biết, 15 ngày qua, mưa cũng như nắng, ngày nào anh cũng đi bộ, mệt thì dừng lại nghỉ. Khi ngủ anh nằm tạm dưới hiên nhà dân hoặc các công trình bên đường. Khi đi bộ anh được người dân dọc đường giúp đỡ cho lương thực, nước uống để tiếp tục cuộc hành trình về quê nhà.





Sau khi liên hệ các cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Bình và người nhà anh Thắng để xác minh, Công an P.Phổ Vinh đã đưa anh Thắng về trụ sở để lo cơm nước, tắm giặt và góp tiền hỗ trợ anh Thắng về quê.

Đồng thời, Công an P.Phổ Vinh cũng đã liên hệ với Trạm CSGT Đức Phổ (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi) nhờ tìm xe đưa anh về quê an toàn. Trước lúc lên xe về quê, anh Chu Đức Thắng cảm động nói: “Nếu không có các anh Công an P.Phổ Vinh, Trạm CSGT Đức Phổ giúp đỡ, thì tôi không biết có còn đủ sức để đi nữa không và không đến bao giờ mới về đến quê nhà”.

Trao đổi với Thanh Niên, trung tá Lê Minh Hoàng, Trưởng trạm CSGT Đức Phổ, xác nhận đã nhận được thông tin từ Công an P.Phổ Vinh về trường hợp của anh Thắng và Trạm CSGT Đức Phổ đã hỗ trợ, tìm xe để đưa anh Thắng về quê an toàn, đoàn tụ với gia đình.