Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Công an Quảng Trị 'tìm việc' cho người chấp hành xong án phạt tù

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
26/12/2025 13:56 GMT+7

Lần đầu tiên, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị đối thoại, tư vấn nghề hỗ trợ người chấp hành xong án tái hòa nhập cộng đồng.

Sáng 26.12, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Sở Nội vụ, Ngân hàng Chính sách - Xã hội và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị "Đối thoại, tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù năm 2025" thuộc 2 phường Đồng Hới, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.

Chương trình hướng đến hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, tháo gỡ khó khăn về giấy tờ, việc làm, vay vốn và tiếp cận các chính sách.

Công an Quảng Trị 'tìm việc' cho người chấp hành xong án phạt tù- Ảnh 1.

Nhiều người chấp hành xong án phạt tù theo dõi thông tin tại hội nghị

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu tại hội nghị, thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh việc đồng hành với người chấp hành xong án phạt tù là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn, góp phần phòng ngừa tái phạm và giữ vững an ninh trật tự cơ sở.

"Thực tiễn cho thấy, khó khăn lớn nhất với người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương chính là việc làm, nghề nghiệp và sự tự tin khi hòa nhập. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, nguy cơ tái phạm là điều không ai mong muốn. Khi tham gia hội nghị này, người chấp hành xong án phạt tù sẽ được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo cơ quan chức năng; tư vấn chọn nghề phù hợp với năng lực, điều kiện và nhu cầu thị trường lao động; tiếp cận thông tin tuyển dụng, chính sách hỗ trợ học nghề, vay vốn, việc làm. Xã hội luôn sẵn sàng dang tay đón nhận những người quyết tâm làm lại cuộc đời", thượng tá Quang nhấn mạnh.

Công an Quảng Trị 'tìm việc' cho người chấp hành xong án phạt tù- Ảnh 2.

Người chấp hành xong án phạt tù quan tâm đến các thông tin về việc làm

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Thượng tá Đinh Cao Quang đề nghị các địa phương hỗ trợ tốt hơn về thủ tục cư trú, điều kiện vay vốn và kết nối doanh nghiệp tuyển dụng.

Tại hội nghị, đại diện lực lượng chức năng thông tin các chính sách về xóa án tích, đăng ký cư trú, điều kiện vay vốn theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Chính sách - Xã hội hướng dẫn hồ sơ tín dụng phục hồi kinh tế gia đình; Sở Nội vụ và Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn nghề phù hợp, tiêu chí tuyển dụng và học nghề theo nhu cầu doanh nghiệp.

Công an Quảng Trị 'tìm việc' cho người chấp hành xong án phạt tù- Ảnh 3.

Ban tổ chức tặng quà động viên người chấp hành xong án phạt tù

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phần đối thoại trực tiếp ghi nhận các khó khăn về thủ tục hành chính, thiếu kỹ năng nghề, áp lực hòa nhập và tâm lý e ngại kỳ thị khi quay về địa phương. Đại diện các cơ quan chức năng trả lời tại chỗ và tiếp nhận nội dung để xử lý tiếp theo thẩm quyền.

Toàn tỉnh Quảng Trị trong năm 2025 được Ngân hàng Chính sách - Xã hội giải ngân cho 162 người chấp hành án phạt tù vay số tiền 15,5 tỉ đồng. Trong đó, tại P.Đồng Hới được giải ngân cho 10 người vay; tại P.Đồng Sơn được giải ngân cho 1 người vay; tại xã Quảng Ninh được giải ngân cho 17 người vay.


Tin liên quan

Hai du khách Hà Lan đi lạc vào rừng sâu được công an Quảng Trị giải cứu

Hai du khách Hà Lan đi lạc vào rừng sâu được công an Quảng Trị giải cứu

Hay tin có 2 du khách người Hà Lan đi lạc vào rừng sâu, các chiến sĩ công an và người dân tại xã Cồn Tiên (Quảng Trị) nửa đêm băng rừng tìm kiếm, giải cứu hai du khách.

Tìm được túi xách, một công dân Trung Quốc viết thư cảm ơn Công an Quảng Trị

Khám phá thêm chủ đề

công an Quảng Trị phạt tù Tái Hòa Nhập Cộng Đồng chấp hành án tù
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận