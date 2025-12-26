Công an Quảng Trị 'tìm việc' cho người chấp hành xong án phạt tù

Sáng 26.12, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Sở Nội vụ, Ngân hàng Chính sách - Xã hội và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị "Đối thoại, tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù năm 2025" thuộc 2 phường Đồng Hới, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.

Chương trình hướng đến hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, tháo gỡ khó khăn về giấy tờ, việc làm, vay vốn và tiếp cận các chính sách.

Nhiều người chấp hành xong án phạt tù theo dõi thông tin tại hội nghị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu tại hội nghị, thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh việc đồng hành với người chấp hành xong án phạt tù là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn, góp phần phòng ngừa tái phạm và giữ vững an ninh trật tự cơ sở.

"Thực tiễn cho thấy, khó khăn lớn nhất với người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương chính là việc làm, nghề nghiệp và sự tự tin khi hòa nhập. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, nguy cơ tái phạm là điều không ai mong muốn. Khi tham gia hội nghị này, người chấp hành xong án phạt tù sẽ được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo cơ quan chức năng; tư vấn chọn nghề phù hợp với năng lực, điều kiện và nhu cầu thị trường lao động; tiếp cận thông tin tuyển dụng, chính sách hỗ trợ học nghề, vay vốn, việc làm. Xã hội luôn sẵn sàng dang tay đón nhận những người quyết tâm làm lại cuộc đời", thượng tá Quang nhấn mạnh.

Người chấp hành xong án phạt tù quan tâm đến các thông tin về việc làm ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Thượng tá Đinh Cao Quang đề nghị các địa phương hỗ trợ tốt hơn về thủ tục cư trú, điều kiện vay vốn và kết nối doanh nghiệp tuyển dụng.

Tại hội nghị, đại diện lực lượng chức năng thông tin các chính sách về xóa án tích, đăng ký cư trú, điều kiện vay vốn theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Chính sách - Xã hội hướng dẫn hồ sơ tín dụng phục hồi kinh tế gia đình; Sở Nội vụ và Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn nghề phù hợp, tiêu chí tuyển dụng và học nghề theo nhu cầu doanh nghiệp.

Ban tổ chức tặng quà động viên người chấp hành xong án phạt tù ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phần đối thoại trực tiếp ghi nhận các khó khăn về thủ tục hành chính, thiếu kỹ năng nghề, áp lực hòa nhập và tâm lý e ngại kỳ thị khi quay về địa phương. Đại diện các cơ quan chức năng trả lời tại chỗ và tiếp nhận nội dung để xử lý tiếp theo thẩm quyền.

Toàn tỉnh Quảng Trị trong năm 2025 được Ngân hàng Chính sách - Xã hội giải ngân cho 162 người chấp hành án phạt tù vay số tiền 15,5 tỉ đồng. Trong đó, tại P.Đồng Hới được giải ngân cho 10 người vay; tại P.Đồng Sơn được giải ngân cho 1 người vay; tại xã Quảng Ninh được giải ngân cho 17 người vay.



